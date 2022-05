Das deutsche Grundgesetz spricht nicht von Krieg, aber es beinhaltet Vorschriften für den Verteidigungsfall. Im Verteidigungsfall wird der Luftraum über Deutschland von der deutschen Luftwaffe kontrolliert, aber viele Einzelheiten sind weniger klar. Unternehmen in der Luftfahrtbranche sind gut beraten, sich auf dieses (hoffentlich unwahrscheinliche) Szenario vorzubereiten. Rechtsanwältin Nina Naske gibt Hinweise zu einigen wichtigen juristischen Aspekten in einer zweiteiligen Serie.

Nach dem Völkerrecht besteht kein Zweifel daran, dass die Staatensouveränität auch den Luftraum über dem Staatsgebiet erfasst. Dieser Grundsatz ist im Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt niedergelegt (das oft "Chicagoer Abkommen" genannt wird, weil es zuerst im Dezember 1944 in Chicago unterzeichnet wurde), das von beinahe jedem Staat auf der Erde unterzeichnet und ratifiziert worden ist.

Aus einer mehr tatsachenbasierten Perspektive ist klar, dass Luftfahrt- und Verteidigungstechnologie zu einem erheblichen Teil deckungsgleich sind. Natürlich hat das Auswirkungen auf die Mittel und Methoden, mit denen die staatliche Hoheit über den Luftraum ausgeübt werden kann oder mit denen, ganz im Gegenteil, die Lufthoheit eines Staates bedroht werden kann.

Recht und Technologie

Das Völkerrecht anerkennt diese Lage, was besonders gut daran zu sehen ist, dass das Chicagoer Abkommen und viele andere Verträge ihren Anwendungsbereich ausdrücklich auf die Zivilluftfahrt beschränken und Fragen der Verteidigung oder des Streitkräfteeinsatzes anderswo geregelt sind (wie beispielsweise im Vertrag über den Offenen Himmel, der bestimmte Ausnahmen für Beobachtungsflüge über fremdes Staatsgebiet beinhaltet).

Die doppelte Verwendungsmöglichkeit von Technologie ist eine gute Grundlage für ein allgemeines Verständnis dafür, wie die Lufthoheit tatsächlich umgesetzt und ausgeübt wird: Staaten erlauben ein breites Spektrum der zivilen Nutzung ihres Luftraums durch ihre Staatsbürger oder fremde Besucher, während die militärische Nutzung grundsätzlich den eigenen Streitkräften oder den Streitkräften alliierter Staaten vorbehalten ist.

Lufthoheit über deutschen Luftraum

Die Bundesrepublik Deutschland hat die volle Souveränität über ihren Luftraum erst mit dem Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland aus dem Jahr 1990 erlangt (der "Zwei-plus-Vier-Vertrag"), als das Vereinigte Königreich, Frankreich, die Vereinigten Staaten von Amerika und Russland ihre "Rechte und Verantwortung in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes" aufgaben (Artikel 8 des Zwei-plus-Vier-Vertrags).

Bis heute beschränkt der Zwei-plus-Vier-Vertrag Deutschland die Größe der Streitkräfte (auch der Luftwaffe) und deshalb (und aus vielen anderen Gründen) ist die Bundesrepublik auf ihre Nato-Verbündeten angewiesen, wenn es hart auf hart kommt. Aber das Grundgesetz überträgt dem Bund klar die Rechtsetzungs- und Verwaltungskompetenz und die entsprechende Pflicht, Streitkräfte zur Verteidigung aufzustellen (Artikel 73 Nummer 1, Artikel 87a Grundgesetz).

Flugvorführung auf der ILA - eine Leistungsshow für das Militär. © Messe Berlin

Die deutschen Streitkräfte setzen sich aus Heer, Marine und Luftwaffe zusammen und unterstehen in Friedenszeiten dem Verteidigungsminister. Artikel 87a Grundgesetz verbietet den Streitkräfteeinsatz zu anderen Zwecken als der Verteidigung, soweit nicht das Grundgesetz ausdrücklich etwas anderes erlaubt.

Auch wenn es um die Luftfahrt geht, sind die Rechtsetzungs- und die Verwaltungskompetenz auf der Ebene des Bundes vereint. Artikel 73 Nummer 6 Grundgesetz ist die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes über den Luftverkehr zu entnehmen, Artikel 87d Grundgesetz schreibt vor, dass die Luftverkehrsverwaltung in Bundesverwaltung geführt wird; durch Bundesgesetz können Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung den Ländern als Auftragsverwaltung übertragen werden.

Auf EU-Ebene wird es komplizierter

Die Lage ist allerdings über die Zeit komplexer geworden, wenn man sich anschaut, wie der Luftraum über Deutschland tatsächlich verwaltet wird. Der obere Luftraum über Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Teilen von Nordwestdeutschland wird vom Maastricht Upper Area Control Center (MUAC) kontrolliert, das zu Eurocontrol gehört – einer internationalen Organisation, die 1960 durch einen völkerrechtlichen Vertrag gegründet wurde (mit vielen Änderungen seitdem).

Abseits des nordwestlichen oberen Luftraums wird der Luftraum über Deutschland von einer einzigen Flugsicherungsorganisation kontrolliert, der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS). Die DFS ist zwar als Gesellschaft mit beschränkter Haftung privatrechtlich organisiert, steht aber vollständig im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland.

Die DFS kontrolliert auch den unteren Luftraum, dort bietet sie Strecken- und Anflugdienste. In Friedenszeiten führt die DFS die Flugverkehrskontrolle für zivile und militärische Luftfahrt aus. An einigen militärischen Flugplätzen der Luftwaffe führt die Luftwaffe die Flugplatzkontrolle selbst durch, während alle anderen Flugplätze von einer zivilen Flugsicherungsorganisation betreut werden (in vielen Fällen auch von der DFS).

Militärisches Flugsicherungspersonal bei der Arbeit. © Luftwaffe/Archiv

Außerdem sind von der Europäischen Union einheitliche Rechtsvorschriften für alle EU-Mitgliedstaaten eingeführt worden. Das Europäische Parlament und der Rat haben drei Verordnungen erlassen, die Verordnung (EG) Nr. 549/2004 zur Festlegung des Rahmens für die Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums, die Verordnung (EG) Nr. 550/2004 über die Erbringung von Flugsicherungsdiensten im einheitlichen europäischen Luftraum und die Verordnung (EG) Nr. 551/2004 über die Ordnung und Nutzung des Luftraums im einheitlichen europäischen Luftraum. Auf dieser Grundlage hat die Kommission weitere Durchführungsbestimmungen erlassen.

Wie alle Unionsverordnungen sind auch die Verordnungen (EG) 549/2004, 550/2004 und 551/2004 und die zu ihrer Durchführung erlassenen Verordnungen in jedem EU-Mitgliedstaat unmittelbar anwendbar und haben Anwendungsvorrang vor dem nationalen Recht (vgl. Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union).

Die Verordnung (EG) 550/2004 führt die Anforderungen auf, die von zivilen Flugsicherungsorganisationen erfüllt werden müssen, um zertifiziert zu werden. Die Verordnung schreibt auch vor, dass jeder EU-Mitgliedstaat für die Erbringung von Flugverkehrsdiensten auf ausschließlicher Grundlage innerhalb bestimmter Luftraumblöcke in Bezug auf den Luftraum in ihrem Zuständigkeitsbereich sorgt. Unter der Voraussetzung, dass der jeweilige Dienstleister die Zertifizierungsanforderungen erfüllt, liegt es im Ermessen des jeweiligen Mitgliedstaats, einen Dienstleister auszuwählen. Die Verordnungen (EG) 549/2004 und 551/2004 schreiben außerdem die flexible Nutzung des Luftraums durch zivile und militärische Nutzer sowie die Zusammenarbeit der zivilen und militärischen Stellen, die den Luftraum verwalten und kontrollieren, vor.

…was sich auf nationaler Ebene auswirkt

Vor diesem Hintergrund sieht das deutsche Luftverkehrsgesetz die Beauftragung einer einzigen Flugsicherungsorganisation vor, die dann die Strecken- und Anflugkontrolldienste für den oberen und unteren Luftraum erbringen muss (mit Ausnahme des vom MUAC kontrollierten Luftraums) und außerdem verpflichtet ist, Flugverkehrskontrolldienste an den großen deutschen Flughäfen zu erbringen (§§ 27c und 27d des deutschen Luftverkehrsgesetzes). Die deutsche Regierung hat sich für die Beauftragung der Deutschen Flugsicherung GmbH entschieden, in Umsetzung der Vorgaben von Artikel 87d des Grundgesetzes (siehe oben: gefordert ist Bundesverwaltung).

Ein Wachsoldat der Bundeswehr sichert einen Eurofighter auf einer Flugshow. © dpa / Wolfgang Krumm

In den vergangenen Jahren gab es rege Diskussionen über die Flugverkehrskontrolldienste an Regionalflugplätzen und anderen kleinen Flugplätzen. Jahrelang stand es diesen Flugplätzen frei, die Beauftragung einer Flugsicherungsorganisation nachzufragen, die dann, sobald die Beauftragung erfolgt war, die öffentliche Gewalt im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland ausübte, aber auf Kosten allein des Flugplatzbetreibers (§ 27d des deutschen Luftverkehrsgesetzes).

Das brachte einige Vielfalt im Kreis der Dienstleister, zu dem nicht nur die DFS, sondern auch andere Stellen gehören, einige davon in Privathand. Nach einer Gesetzesänderung im Jahr 2021 sind jedoch die Flugsicherungsorganisationen an einer Reihe von Regionalflugplätzen verpflichtet, Gebühren von den Luftraumnutzern zu erheben (anstelle ein Entgelt vom Flugplatzbetreiber zu verlangen).

Mit diesem Rechtsrahmen ist es nur das Rechtsinstitut der Beauftragung, dass für die Einhaltung von Artikel 87d Grundgesetz sorgt: Die deutsche Regierung verleiht der Flugsicherungsorganisation die Rechtsmacht, öffentliche Gewalt auszuüben, aber nur in den von der Beauftragung gesetzten Grenzen und mit der Einschränkung, dass die Regierung die Beauftragung auch wieder beenden kann.

Kurz gesagt ist die Verwaltung des deutschen Luftraums also aufgeteilt zwischen verschiedenen zivilen Stellen und, an manchen militärischen Flugplätzen, beinhaltet teils auch militärische Stellen. Aber diese Ausübung öffentlicher Gewalt über den Luftraum besteht im Kern nur aus der Überwachung und Leitung des Luftverkehrs und der Durchsetzung der Zahlung der Flugsicherungsgebühren. Das lässt die Frage offen, wie der Luftraum über Deutschland gegen unfriedliche Eindringliche geschützt wird.

Wie steht es um "robustere" Kontrolle?

Zu Friedenszeiten ergibt sich die Antwort vornehmlich aus Polizeibefugnissen. Grundsätzlich ist die Luftwaffe in Abrufbereitschaft und überwacht den Luftraum auf "abtrünnige" Luftfahrzeuge ("renegade aircraft") und ähnliche Vorfälle, aber weder die Überwachung noch der Abfangflug werden aufgrund militärischer Befugnisse ausgeführt.

Stattdessen ist dies als Amtshilfe nach Artikel 35 Grundgesetz ausgestaltet, weil das Grundgesetz den Einsatz der Streitkräfte außer für den Fall der Verteidigung nur erlaubt, soweit dies ausdrücklich vorgesehen ist (Artikel 87a Grundgesetz). Wenn konkretes Eingreifen erforderlich ist, kann dies deshalb als Amtshilfe für die Bundespolizei nach dem deutschen Luftsicherheitsgesetz geleistet werden.

Das Luftsicherheitsgesetz regelt die Einzelheiten solcher Amtshilfe für den Zweck der Abwehr von Terrorangriffen oder Sabotageakten. Bemerkenswerterweise hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung aus dem Jahr 2006 (1 BvR 357/06) strenge Einschränkungen formuliert, die in vielen Fällen den Abschuss eines Flugzeugs durch die deutsche Luftwaffe verbieten.

Man beachte aber den Standort, an dem die deutsche Luftwaffe abrufbereit ist, um Terrorangriffe oder Sabotageakte aus der Luft abzuwehren: aus Uedem in Deutschland, wo auch das Nato Combined Air Operations Centre seinen Standort hat. Das ist kein Zufall – von Uedem, Deutschland, aus überwacht die Nato den Nato-Luftraum nördlich der Alpen, das ist Teil der Nato-Mission zu Friedenszeiten.

Aus dieser Ausgangslage heraus, die juristisch und faktisch einigermaßen komplex ist, muss auch in dem Fall, wenn der Frieden je gestört werden würde, gehandelt werden.

Was geschieht im Verteidigungsfall?

Das Grundgesetz schreibt nicht von Krieg, aber trifft gleichwohl Vorsorge. Insbesondere beinhalten die Artikel 115a bis 115l Grundgesetz besondere Ermächtigungen und Vorschriften für den sogenannten Verteidigungsfall.

Gemäß Artikel 115a Grundgesetz trifft der Bundesrat die Feststellung des Verteidigungsfalls mit Zustimmung des Bundesrats (und es gibt ergänzende Bestimmungen für den Fall, dass die Gesetzgebungsorgane außerstande sind, die Feststellung zu treffen). Artikel 115a Grundgesetz definiert den Verteidigungsfall als eine Lage, in der das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht.

Außerdem können Ausnahmevorschriften gemäß Artikel 80a Grundgesetz auch schon während des Spannungsfalls anwendbar sein, was allgemein als eine solche Lage verstanden wird, die mit großer Wahrscheinlichkeit zum Verteidigungsfall führen wird, und die Feststellung durch den Bundestag und dort mindestens eine Zweidrittelmehrheit erfordert.

Schließlich können Ausnahmevorschriften auch schon im häufig so bezeichneten "Bündnisfall" anwendbar werden, was in Artikel 80a Grundgesetz genauer mit "auf der Grundlage und nach Maßgabe eines Beschlusses, der von einem internationalen Organ im Rahmen eines Bündnisvertrages mit Zustimmung der Bundesregierung gefasst wird" bezeichnet ist. Vornehmlich ist damit eine Entscheidung nach Artikel 9 des Nato-Vertrags gemeint, aber es lässt sich wohl auch vertreten, dass auch ein Handeln nach Artikel 42 des Vertrages über die Europäische Union darunter fällt.

Artikel 87a Grundgesetz sieht vor, dass die Streitkräfte im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle (Artikel 87a Grundgesetz nennt nicht den "Bündnisfall") die Befugnis haben, Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrags erforderlich ist.

Grundsätzlich bedeutet dies, dass dann, wenn der Verteidigungsfall für die Bundesrepublik Deutschland festgestellt ist, die deutsche Luftwaffe die Flugverkehrskontrolle übernehmen kann, während die vorrangige Aufgabe in der Verteidigung des deutschen Luftraums gegen feindliche Eindringlinge läge.

Zwei Eurofighter der Luftwaffe lösen ihre Formation auf. © AirTeamImages.com / Ralf Meyermann

Die deutsche Luftwaffe übernimmt

Aus praktischer Sicht wirft das viele Fragen auf, einschließlich einigen Zweifels betreffs der Kapazität und Fähigkeit: Hat die deutsche Luftwaffe wirklich genug ausgebildete Leute am Boden, um die Aufgaben der zivilen Flugsicherungsorganisationen zu übernehmen? Es dürfte wahrscheinlicher sein, dass die zivilen Flugsicherungsorganisationen in die militärische Aufgaben einbezogen werden, und womöglich besteht auch genau dafür eine gute faktische und rechtliche Grundlage in den aufgrund der Verordnungen (EG) 549/2004 und 551/2004 bereits bestehenden Kooperationsstrukturen.

Außerdem, genau wie es Artikel 80a Grundgesetz ermöglicht, gibt es auch bereits Gesetze, die anwendbar werden, sobald der Verteidigungsfall eintritt oder der Spannungsfall festgestellt wird. Mit Blick auf die Luftfahrt und den Luftraum über Deutschland interessieren vor allem das deutsche Verkehrssicherstellungsgesetz und die Verordnung zur Sicherstellung des Luftverkehrs.

Das Gesetz wurde 1965 von Bundestag und Bundesrat erlassen; gestützt auf die damit geschaffene Ermächtigungsgrundlage hat die Regierung dann die Verordnung erlassen. Nach diesen gesetzlichen Bestimmungen hat die deutsche Regierung die Rechtsmacht, den Luftverkehr weitergehend zu kontrollieren und einzuschränken, wenn der Verteidigungsfall oder der Spannungsfall vorliegen.

Grundsätzlich sind also bereits Parlamentsgesetze und Rechtsverordnungen, die der deutschen Regierung erweiterte Verwaltungsbefugnisse während des Verteidigungsfalls einräumen, in Kraft und diese Vorschriften ermöglichen auch verstärkte Einschränkungen und Kontrolle des Luftverkehrs. Vor allem aber sieht das Grundgesetz vor, dass die Luftwaffe die Befugnis zur Verkehrskontrolle hat, auch über den Luftverkehr.

Lesen Sie morgen in Teil 2: Was schreiben die Gesetze vor, die im Verteidigungsfall anwendbar sind? Was für Gesetze werden neuerlassen werden?