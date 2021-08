Kurzmeldung Verspätungen wegen Personalmangel am Flughafen Frankfurt

In Frankfurt starten derzeit viele Flugzeuge mit Verspätung, weil es an Personal fehlt, berichtet der "Business Insider". Unter anderem bei den Bodenverkehrsdienstleistern fehle es an Beschäftigten. Im Juli soll mehr als die Hälfte der Verspätungen auf Personalmangel zurückzuführen gewesen sein.