Verspätungen und Flugausfälle: Geschäftsreisende passen ihr Reiseverhalten an

Geschäftsreisende haben mit zunehmenden Problemen bei Flugreisen zu kämpfen. Verspätungen, Flugstreichungen und widrige Wetterbedingungen sind an der Tagesordnung. Um den Stress zu minimieren, passen immer mehr Geschäftsreisende ihr Reiseverhalten an die Umstände an.

Ein Geschäftsreisender schläft am Flughafen auf Koffern.

Flugreisen verlaufen heutzutage immer seltener reibungslos und stellen vor allem Vielflieger vor Zeit- und Nervenprobleme. Laut den Daten der Reisemanagement-Plattform "Travelperk" und eines Berichts von "Business Traveller" waren 40 Prozent der Geschäftsreisenden mit Verspätungen von über einer Stunde sowie 24 Prozent mit Flugstreichungen konfrontiert.

Aber auch widrige Wetterbedingungen führten bei 22 Prozent der Reisenden zu Behinderungen. Streiks waren bei 20 Prozent der Betroffenen ein Problem und verlorenes Gepäck bei 18 Prozent.

Flugausfälle sind weltweit an der Tagesordnung, denn durchschnittlich werden pro Tag 2100 Flüge gestrichen, was etwa drei Prozent der täglichen Abflüge entspricht.

Verspätungen und Flugstreichungen betreffen vor allem Reisende in Großbritannien, wo ein Viertel der Geschäftsreisenden von Streiks betroffen war. In Deutschland traf es jeden Fünften. Hingegen traten streikbedingte Flugbehinderungen in den USA (14 Prozent) und Spanien (17 Prozent) bedeutend seltener auf.

In Deutschland waren 19 Prozent der Flüge von Annullierungen betroffen, während es im Vereinigten Königreich sogar 30 Prozent waren. Extreme Wetterphänomene haben die USA in diesem Jahr besonders hart getroffen und waren für 33 Prozent der Behinderungen verantwortlich. In Spanien waren es 14 Prozent.

Passprobleme sind ein häufiges Problem für Geschäftsreisende aus den USA, da 17 Prozent von ihnen mit verspätet ausgestellten Visa und verweigerten Einreisen zu kämpfen haben. Bei den Deutschen sind es zehn Prozent und bei den Briten und Spaniern jeweils sieben Prozent.

Geschäftsreisen werden optimiert

Vielflieger passen sich von daher immer mehr an die Gegebenheiten an und versuchen, durch eine Änderung ihres Reiseverhaltens die Probleme zu umgehen. Immer mehr Reisende bleiben demnach über Nacht, um rechtzeitig zu ihren Terminen zu gelangen.

Dieses Verhalten zeigt sich besonders bei jungen Geschäftsreisenden im Alter von 25 bis 34 Jahren, von denen 30 Prozent am Zielort übernachten. Die Jüngeren sind es auch, die ihre Geschäftsreisen zunehmend optimal ausnutzen, indem sie in einem Trip mehrere Ziele oder Termine wahrnehmen.

Etwa 30 Prozent der reisenden Geschäftsleute ziehen andere Transportmittel wie das Auto oder die Bahn in Betracht, selbst wenn dies zu längeren Reisezeiten führt.