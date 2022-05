Das Versicherungsdrama um russische Flugzeuge beginnt

Müssen die Versicherungen einspringen, wenn Leasinggesellschaften Flugzeuge in Russland abschreiben? Der Rückversicherer "Munich Re" stellt jetzt 100 Millionen Euro für Versicherungsfälle in der Ukraine zurück. Doch bevor bezahlt wird, sollen Gerichte entscheiden.

Der Rückversicherer "Munich Re" ist trotz hoher Belastungen durch den Ukraine-Krieg mit etwas mehr Gewinn ins Jahr gestartet. Trotz einer teuren Abschreibung auf russische und ukrainische Anleihen sowie Versicherungsschäden infolge des Kriegs verdiente der Dax-Konzern im ersten Quartal mehr als ein Jahr zuvor.

Im ersten Quartal verdiente die "Munich Re" unter dem Strich 607 Millionen Euro und damit rund zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinnanstieg im Versicherungsgeschäft und der Einbruch bei den Gewinnen aus Kapitalanlagen glichen sich in etwa aus, erklärte Finanzvorstand Christoph Jurecka in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Rückstellungen für Flugzeug

Infolge des Kriegs verbuchte der Konzern im ersten Quartal Versicherungsschäden von etwas über 100 Millionen Euro. Es gebe aber noch nicht viele Schadenmeldungen, sagte Jurecka. "Wir haben also überlegt: Was könnte schon eingetreten sein?"

Während bei normalen Verträgen im Schaden- und Unfallgeschäft Kriegsrisiken ausgeschlossen seien, erwartet er Belastungen in Spezialbereichen wie der Versicherung von Transporten, Krediten und politischer Gewalt.

In der zurückgestellten Summe ist dem Manager zufolge auch ein Betrag für die Flugzeuge enthalten, die ausländische Flugzeugfinanzierer an russische Airlines verleast hatten - und nun nicht mehr zurückbekommen.

Gerichte müssen entscheiden

Fakt ist: Diese Flugzeuge sitzen in Russland fest - und in der Branche wird seit Kriegsbeginn diskutiert, ob dafür Versicherungen aufkommen müssen. "Wir sind da exponiert", sagte Jurecka. Ob daraus tatsächlich ein Versicherungsschaden entsteht, müssen aber voraussichtlich Gerichte klären.

In diesem Bereich gebe es so große Unsicherheiten, dass die Sache am Ende ganz anders ausgehen könne, sagte Jurecka. "Die Situation ist nur sehr, sehr dynamisch gerade noch, und unklar." Deswegen könne der Vorstand keine zuverlässige Aussage zu möglichen Schäden treffen.