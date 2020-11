Passagiere haben durchaus EU-Ausgleichsansprüche gegen Nicht-EU-Airlines. Aber es gibt Grenzen. In unserer Serie zur europäischen Fluggastrechteverordnung geht es heute um das Grundsatzurteil "Emirates vs. Schenkel".

Intention und Auslegung liegen bei der EU-Fluggastrechteverordnung weit auseinander. Die airliners.de-Serie zur Verordnung (EG) Nr. 261/2004 zeigt die Irrungen und Wirrungen, die zu einem überbordenden Verbraucherschutz zulasten der Fluggesellschaften geführt haben. Einmal im Monat veröffentlichen wir Urteilsanmerkungen von Fachanwälten zu richtungsweisenden Entscheidungen. In diesem Teil geht es um eine EuGH-Entscheidung, die Nicht-EU-Airlines stärkt.

Oliver Nissen ist Rechtsanwalt in der Kanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN, die im Transport- und Luftverkehrsrecht berät und Fluggesellschaften unter anderem in der Abwehr von Fluggastbeschwerden gerichtlich vertritt.

Wer sich in der alltäglichen Praxis mit der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 für Fluggastrechte beschäftigt, muss sich mit einigen Urteilen der nationalen und europäischen Gerichte auseinanderzusetzen, die als "Meilensteine" in die juristische Geschichte eingegangen sind.

Der Fairness halber muss man hinzufügen, dass die historische Bedeutung der Urteile rund um die von Juristen gerne liebevoll einfach "VO 261/04" genannte Verordnung nicht zwangsläufig der hohen juristischen Qualität des jeweiligen Gerichts geschuldet ist, sondern insbesondere der zahlreichen handwerklichen Geburtsfehler der Verordnung.

Diese haben im großen Rahmen auch heute noch Bestand und bedürfen der regelmäßigen ambulanten Behandlung durch die Justiz, leider zu oft zu Lasten der Airlines. Eine Ausnahme bildet hier ohne Zweifel das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) aus dem Jahr 2008 in der Sache "Emirates vs. Schenkel" (C‑173/07).

Zur Sache: Diether Schenkel, ein Passagier mit deutscher Nationalität, bucht bei Emirates, die ihren Hauptsitz außerhalb der EU in Dubai hat, eine Reise von Düsseldorf über Dubai nach Manila und retour. Der Rückflug von Manila nach Düsseldorf wurde jedoch annulliert, um genau zu sein der Flug von Manila nach Dubai. Der Passagier erreichte infolgedessen Düsseldorf erst zwei Tage später.

Der Passagier machte nun auf Basis der "VO 261/04" Ausgleichsansprüche aufgrund der eingetretenen Verspätung geltend. Der Passagier begründete seine Klage damit, dass bei gleichzeitiger Buchung eines Flugs der Hin- und der Rückflug im Grunde genommen als ein Flug anzusehen seien. Daher sei es nicht von Bedeutung, dass der eigentliche annullierte Rückflug aus Manila auf dem Territorium eines Landes startete, welches nicht Teil der EU ist.

Diese Frage ist von maßgeblicher rechtlicher Bedeutung, als dass die "VO 261/2004" vorsieht, dass eine Entschädigung nur dann gewährt wird, wenn der Flug in der EU startet oder durch eine Airline mit einem Sitz in der EU durchgeführt wird. Insofern waren die gestellten Ansprüche des Passagiers also nicht vom Wortlaut der Verordnung gedeckt.

Ein langer Marsch durch die Gerichte

Mit dieser so banal klingenden Frage beschäftigte Herr Schenkel die nationalen Gerichte eine geraume Zeit. Sein Marsch durch die gerichtlichen Instanzen führte letztlich zum Oberlandesgericht Frankfurt, welches sich jedoch nicht in der Lage sah, in der Sache zu entscheiden, da der Text der EU-Fluggastrechteverordnung diese nicht eindeutig beantworte (wie so viele andere Fragen auch….).

In einem solchen Fall wird der beim Bundesgerichtshof in diesen Zeiten besonders geschätzte EuGH in Luxemburg im Rahmen einer sogenannten Vorabentscheidung nach seiner abschließenden Meinung gebeten. Der EuGH setzte sich in diesem Verfahren mit der Definition des "Fluges" auseinander und kam zum - für den Passagier unbefriedigenden - Schluss, dass "ein Flug" im Sinne der Verordnung nicht die Hin- und Rückreise umfasst, auch wenn diese gemeinsam gebucht worden seien. Vielmehr müsse auch bei einer gemeinsam gebuchten Flugreise zwischen Hin- und Rückflug unterschieden werden.

Somit ist grundsätzlich bei einem Flug von einem Drittstaat in die EU mit einer außereuropäischen Fluglinie keine Ausgleichsleistung zu gewähren. Etwas anders gilt dann, wenn sich die Verspätung oder Annullierung auf dem jeweiligen Flug ereignet, der in der EU startet. Im vorliegenden Fall wäre die Klage des Passagiers somit erfolgreich gewesen, wenn der Hinflug von Düsseldorf nach Dubai beziehungsweise Manila annulliert worden wäre, nicht aber wie im Meilenstein-Urteil "Emirates vs. Schenkel" der Rückflug.