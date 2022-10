Intention und Auslegung liegen bei der EU-Fluggastrechteverordnung weit auseinander. Die airliners.de-Serie zur Verordnung (EG) Nr. 261/2004 zeigt die Irrungen und Wirrungen, die zu einem überbordenden Verbraucherschutz zu Lasten der Fluggesellschaften geführt haben. Einmal im Monat veröffentlichen wir Urteilsanmerkungen von Fachanwälten zu richtungsweisenden Entscheidungen. In diesem Teil geht es um eine EuGH-Entscheidung, die besagt, dass es sich um einen "direkten Anschlussflug" handeln kann, auch wenn eine Reise mit mehren Flügen stattfindet, die von verschiedenen Nicht-EU-Airlines durchgeführt werden und auch nicht innerhalb der Europäischen Union stattfinden.

Dieser Artikel kommentiert das kürzlich ergangene Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 6. Oktober 2022 (Rechtssache C-436/21), in dem der EuGH entschieden hat, dass der Begriff "direkte Anschlussflüge" Flüge umfasst, die von einem Reisebüro zusammengestellt werden, unabhängig von den Beziehungen zwischen den betreffenden Luftfahrtunternehmen. Das bedeutet, dass ein Flug, der in Nicht-EU-Ländern durchgeführt wird, auch dann unter die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 fallen kann, wenn zwischen den Luftfahrtunternehmen keine vertraglichen Beziehungen bestehen.

Über die Autorin { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/09/asd-law-0039-760x760-Xj1OUO__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein"} } Liliana Rodrigues-Kaps ist Rechtsanwältin in der Kanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN, die im Transport- und Luftverkehrsrecht berät und Fluggesellschaften unter anderem in der Abwehr von Fluggastbeschwerden gerichtlich vertritt. Kontakt: l.rodrigues-kaps@asd-law.com

Sachverhalt

Für eine Reise im Juli 2018 von Stuttgart nach Kansas City (Vereinigte Staaten) erteilte ein Fluggast einem Reisebüro einen Vermittlungsauftrag für den Erwerb eines einheitlichen elektronischen Flugscheins für einen von der Swiss International Air Lines AG durchgeführten Flug von Stuttgart nach Zürich und zwei von American Airlines durchgeführte Flüge von Zürich nach Philadelphia und von Philadelphia nach Kansas City.

Die Nummer dieses Flugscheins stand auf den Bordkarten für diese Flüge. Der Flugschein gab American Airlines als Dienstleistungserbringerin an und er hatte eine einheitliche Buchungsnummer ("Filekey") für die gesamte Strecke. Das Reisebüro stellte eine Rechnung aus, die für die gesamte Strecke sowie für den Rückflug von Kansas City nach Stuttgart über Chicago und London einen einheitlichen "Teilnehmerpreis" ausweist. Die Flüge von Stuttgart nach Zürich und von Zürich nach Philadelphia fanden planmäßig statt.

Der Flug von Philadelphia nach Kansas City und damit der Flug, der komplett außerhalb der EU ausgeführt wurde, war dagegen bei der Ankunft um mehr als vier Stunden verspätet.

Die durch diese Verspätung entstandenen vermeintlichen Ansprüche wurden an den Rechtsdienstleister Flightright abgetreten. Dieser klagte vor den deutschen Gerichten gegen American Airlines auf eine Ausgleichszahlung von 600 Euro nach Art. 7 Abs. 1 der Fluggastrechteverordnung.

Swiss Airbus A330-300 © AirTeamImages.com / Yochai

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2012/10/swiss_a330-300_a8481f242faecb7c378502bd0c3e0cfd__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Yochai"} }

Die Klage wurde im ersten Rechtszug abgewiesen. Die Berufung vor dem Landgericht Stuttgart blieb erfolglos. Das Landgericht war der Auffassung, American Airlines sei nicht als ausführendes Luftfahrtunternehmen eines Fluges aus dem Gebiet eines Mitgliedstaats anzusehen, so dass die Fluggastrechteverordnung ihr gegenüber nicht anwendbar sei und sie nach dieser Verordnung keine Ausgleichszahlung schulde. Es gebe keinen Anhaltspunkt dafür, dass sich die Beklagte des Ausgangsverfahrens verpflichtet habe, die Beförderung des Fluggasts von Stuttgart nach Kansas City durchzuführen, oder dass sie die Beförderung im Rahmen einer Codesharing-Vereinbarung übernommen habe.

Flightright legte Revision zum Bundesgerichtshof, ein, nach dessen Ansicht der Ausgang des Rechtsstreits von der Auslegung des Begriffes "direkte Anschlussflüge" abhängig sei.

Um festzustellen, ob ein Fluggast nach der Fluggastrechteverordnung für die beschriebene Verspätung einen Ausgleich erhalten kann, hatte der EuGH daher zu prüfen, ob der letzte Flug als Teil eines Fluges mit "direkten Anschlussflügen" im Sinne von Art. 2 Buchst. h der Fluggastrechteverordnung und mit Abflugort auf einem Flughafen im Gebiet eines Mitgliedstaats anzusehen ist.

Entscheidung

Der EuGH entschied, dass der Begriff "direkte Anschlussflüge" einen Beförderungsvorgang erfasse, der aus mehreren Flügen besteht, die von unterschiedlichen, nicht durch eine besondere rechtliche Beziehung miteinander verbundenen ausführenden Luftfahrtunternehmen durchgeführt werden, wenn diese Flüge von einem Reisebüro zusammengefasst wurden, das für diesen Vorgang einen Gesamtpreis in Rechnung gestellt und einen einheitlichen Flugschein ausgegeben hat, so dass einem Fluggast, der auf einem Flughafen im Gebiet eines Mitgliedstaats einen Flug angetreten hat und bei der Ankunft am Zielort des letzten Fluges mit großer Verspätung gelandet ist, der Ausgleichsanspruch nach Art. 7 der Fluggastrechteverordnung zusteht.

Seiner Auslegungsentscheidung legte der EuGH die folgenden drei Argumente zugrunde:

Der Begriff "direkte Anschlussflüge" sei im Interesse des im ersten Erwägungsgrund der Fluggastrechteverordnung angeführten hohen Schutzniveaus für Fluggäste weit auszulegen.

Die Fluggastrechteverordnung enthalte keine Bestimmung, wonach die Einstufung als Flug mit direkten Anschlussflügen davon abhänge, dass eine besondere rechtliche Beziehung zwischen den ausführenden Luftfahrtunternehmen bestehe.

Die ausführenden Luftfahrtunternehmen könnten nach Art. 13 Fluggastrechteverordnung bei einem Reiseunternehmen oder einer anderen Person, mit der sie in einer Vertragsbeziehung stehen, Regress nehmen. Somit hindere die Verordnung nicht daran, dass sich das ausführende Luftfahrtunternehmen, das die von der Verordnung vorgesehene Ausgleichszahlung habe leisten müssen, zwecks Ausgleich dieser finanziellen Belastung namentlich an die Person halten könne, über die die Flugscheine ausgegeben wurden, wenn diese Person gegen ihre Verpflichtungen verstoßen habe. Kommentar

Die vom EuGH zugrunde gelegten Argumente überzeugen nicht. Im Gegenteil, der EuGH legt seiner Entscheidung ein falsches Verständnis von einer rechtlichen Beziehung zwischen Luftfahrtunternehmen und Reisebüros zugrunde.

Es ist zutreffend, dass bei der Anwendung der Fluggastrechteverordnung ein hohes Schutzniveau für Fluggäste zu berücksichtigen ist. Im vierten Erwägungsgrund der Fluggastrechteverordnung ist aber auch geregelt, dass sicherzustellen ist, dass die Geschäftstätigkeit von Luftfahrtunternehmen in einem liberalisierten Markt harmonisierten Bedingungen unterliegt. Reisebüros verfügen in den allermeisten Fällen über eine eigene und insbesondere unabhängige Iata-Lizenz, die es ihnen ermöglicht, Flugtickets zusammenzustellen und in Rechnung zu stellen ohne die Notwendigkeit, auf etwaige Vertragsbeziehungen zwischen den jeweilig beteiligten und befördernden Luftfahrtunternehmen in irgendeiner Art achten zu müssen.

Tatsächlich ist es so, dass die einzelnen Luftfahrtunternehmen auf die Zusammenstellung der Tickets keinen Einfluss nehmen können. Soweit der EuGH begründet, die Luftfahrtunternehmen könnten sich an die Person halten, über die die Flugscheine ausgegeben worden seien, führt dies ins Leere, da in den allermeisten Fällen eine solche Vertragsbeziehung nicht existiert. Selbst wenn eine solche Vertragsbeziehung bestehen würde, bleibt unklar inwiefern ein Regress überhaupt möglich sein soll. Der Hinweis auf Art. 13 Fluggastrechteverordnung erweist sich vielmehr als bloßes Scheinargument.

Flugzeuge von American Airlines. © dpa / Steven Senne

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/02/5fa8a60099c3a78d-xXTm8t__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Steven Senne"} }

Es ist unstreitig, dass nach der Fluggastrechteverordnung ein ausführendes Luftfahrtunternehmen nicht zur Zahlung von Ausgleichsleistungen verpflichtet ist, wenn es nachweisen kann, dass die Annullierung durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären. Die Luftfahrtunternehmen müssen also nach dem Verständnis der Fluggastrechteverordnung stets die Möglichkeit haben, Maßnahmen ergreifen zu können um Verspätungen zu vermeiden. Wenn der EuGH den Reisebüros und nicht den Luftfahrtunternehmen die Entscheidung darüber überlässt, was als "Anschlussflug" gilt, haben die Luftfahrtunternehmen keine Chance, Verspätungen zu vermeiden oder angemessene Maßnahmen zu ergreifen, da es nicht an ihnen liegt, zu entscheiden, wie Anschlussflüge kombiniert werden.

Selbstverständlich bleiben dem ausführenden Luftfahrtunternehmen immer noch die üblichen Argumente, um eine Ausgleichsforderung zu verteidigen, wenn ein außergewöhnlicher Umstand vorliegt. Da aber nun auch Flüge betroffen sein können, die vollständig im EU-Ausland ausgeführt werden und die damit sonst keine Berührungspunkte mit dem EU-Recht haben, wird es für ein solches Luftfahrtunternehmen noch schwieriger sein, den außergewöhnlichen Umstand in einem anderen Kontinent, nachzuweisen.

Das EuGH-Urteil dehnt den Anwendungsbereich der Fluggastrechteverordnung in einer Weise aus, die sich völlig außerhalb des europäischen Binnenmarktes bewegt und zu diesem auch keinen direkten Bezug mehr hat. Dies ist von der Fluggastrechteverordnung so nicht vorgesehen, da sie in Artikel 3 eindeutig festlegt, dass die Verordnung für Fluggäste gelten soll, die von einem Flughafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates abfliegen, für den der EU-Vertrag gilt, oder für Fluggäste, die von einem Flughafen in einem Drittstaat zu einem Flughafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates abfliegen, für den der EU-Vertrag gilt. Die Formulierung verlangt ausdrücklich einen Bezug zu den Mitgliedstaaten, der in dem vom EuGH entschiedenen Fall nicht gegeben war.

Fazit

Diese EuGH Entscheidung ist ein Alarmsignal für Luftfahrtunternehmen, die möglicherweise bislang nicht oder nur vereinzelt mit der Fluggastrechteverordnung vertraut waren. Sie werden sich nun sicherlich verstärkt mit berechtigten und unberechtigten Ansprüchen nach der Fluggastrechteverordnung vor europäischen Gerichten, zum Beispiel in Deutschland, auseinandersetzen müssen. Diese Luftfahrtunternehmen sollten eine Strategie entwickeln, um sich in ausländischen Gerichtsverfahren gegen unberechtigte Ansprüche zu verteidigen und um missbräuchliche Ansprüche von Klägern zu verhindern.