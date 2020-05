"Verlust der Existenz droht" - Erneut bundesweit Demos von Reisebüros

Unter den Reisebüro-Besitzern macht sich Wut breit, dass die Schwergewichte der Tourismusindustrie individuelle Rettungspakete bekommen, sie jedoch nicht. Die Politik hofft auf wirtschaftliche Besserung durch die angekündigten Grenzöffnungen.

Der Reisemarkt am Flughafen Hannover. © Flughafen Hannover

Sofortige Hilfen für ihre Unternehmen haben Reisebüro-Besitzer bei Demonstrationen in mehreren Städten gefordert. "Mir droht der Verlust der bürgerlichen Existenz", sagte Mit-Organisator Thomas Kolb, der in Frankfurter ein kleines Reisebüro betreibt und gleichzeitig Reisen nach Oman veranstaltet.

Die Politik habe bislang kein Verständnis dafür entwickelt, dass die Reisebranche in der Corona-Krise am härtesten getroffen worden sei, sagte Kolb auf dem Frankfurter Römerberg. "Wir müssen nicht nur auf das laufende Geschäft verzichten, sondern verlieren auch noch unsere Gewinne des zurückliegenden Jahres." Es drohe eine gewaltige Insolvenzwelle bei den Reisebüros.

Rückkehr zu Leichtigkeit des Reisens wird Zeit brauchen

Am Römer hatten sich knapp 50 Demonstranten versammelt, die genau auf die Abstandsregeln achteten. Auch in Kassel, Wiesbaden und Gießen waren Aktionen geplant. Zahlreiche Reisebüro-Besitzer haben zudem in Dresden am Mittwoch für eine staatliche Soforthilfe demonstriert.

Optisch unterstützt von Bussen versammelten sich mehrere Dutzend Teilnehmer aus der Branche auf dem Altmarkt der sächsischen Stadt. "Die größte Wut haben wir, dass Tui und Lufthansa Förderungen bekommen und die Einzelhändler ohne dastehen", sagte Organisator und Reisebüro-Besitzer Rainer Maertens. Er und seine Kollegen forderten daher schnellstens Überbrückungsgelder und Reisefreiheiten. Es brauche einige Zeit, um die Leichtigkeit des Reisen wieder in die Köpfe zu bekommen, betonte Maertens.

Lesen Sie auch: Reisebüros demonstrieren in mehreren Städten für mehr Unterstützung

Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) unterstützte die Aktion. "Es ist wichtig, dass die Branche auf sich aufmerksam macht, sie braucht eine Stimme", sagte Klepsch. Lockerungen seien "ganz wichtig, damit Urlaub in Sachsen, in Deutschland und anderen Ländern unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich ist". Allerdings verdeutlichte sie, dass der größte Umsatz der Branche im Ausland erfolge, wo noch keine Lösung in Sicht sei.

Kunden wollen Erstattungen, Hotels und Airlines zahlen Rechnungen nicht

Die Dienstleister sehen sich in der Klemme zwischen den berechtigten Rückforderungen ihrer Kunden und den fehlenden Rückzahlungen von Hotels und Fluggesellschaften. "Wenn man das den Kunden erklärt, sind die meisten sehr verständnisvoll", berichtete Kolb. Manche hätten allerdings auch gleich mit dem Anwalt gedroht.

Die ausgezahlten staatlichen Soforthilfen dürften ausschließlich für Betriebsausgaben aufgewendet werden, berichtet der Reisekaufmann. "Meinen Lebensunterhalt bestreite ich inzwischen mit Hartz IV." Wenn es nicht ganz schnell Hilfe gebe, werde sich das auch lange Zeit nicht mehr ändern.

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) zeigte bei der Kundgebung vor der Staatskanzlei in Wiesbaden Verständnis für die Reisebranche. Die Situation sei ernst und es sei ein Anliegen der Landesregierung, dass möglichst viele die Krise überstehen. Die Soforthilfe habe viele Betriebe unterstützt. "Alle Umsatzausfälle aber konnten und können nicht aufgefangen werden. Die heute beschlossenen, schrittweisen Grenzöffnungen sind eine gute Nachricht für den Tourismus", so der Minister.