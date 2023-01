Kurzmeldung Sieben Verletzte bei Busunfall am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen sind am Donnerstagmorgen ein Lastwagen und ein Linienbus zusammengestoßen. Dabei wurden nach Angaben von Feuerwehr und Polizei insgesamt sieben Menschen leicht verletzt. Fünf von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst ungeklärt.