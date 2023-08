Verkehrszahlen: Urlaubszeit beflügelt Passagierverkehr in Frankfurt

Das Passagieraufkommen an Deutschlands größtem Luftfahrtdrehkreuz Fraknfurt steigt um knapp 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen verzeichnen Wachstum. Auch die Zahl der Flugbewegungen nahm zu.

Erstmals seit der Corona-Pandemie zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Luftfahrtdrehkeuz wieder mehr als sechs Millionen Passagiere, wie dieser nun mitteilte. Das waren knapp 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und noch gut 13 Prozent weniger als vor der Pandemie im Juli 2019.

Damit schreitet die Erholung weiter voran: Im Mai hatte der Rückstand im Vergleich zu 2019 bei 17,5 Prozent gelegen, im Juni noch bei 15,6 Prozent.

Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 16 Prozent auf rund 40.600 Starts und Landungen.

Im Cargo-Geschäft legte das Aufkommen an Fracht und Luftpost nach einer längeren Zeit der Rückgänge im Juli wieder zu. Insgesamt wurden in Frankfurt rund 164.500 Tonnen umgeschlagen, gut zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen erzielten Zuwächse. Der Flughafen Ljubljana in Slowenien zählte im Berichtsmonat gut 149.600 Fluggäste – ein Plus von 20 Prozent. Das Aufkommen an den brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg um 3,1 Prozent. Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im Juli rund 1,9 Millionen Fluggäste – 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Verkehrszahlen auf 6,2 Millionen Fluggäste und damit um 8,1 Prozent. Die Twin-Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien nahmen um 8,8 Prozent auf knapp 810.900 Reisende zu. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf 5,5 Millionen Fluggäste zu – ein Plus von 10,2 Prozent.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen wuchs im Berichtsmonat um 11,9 Prozent und lag bei rund 21,8 Millionen Passagieren.