Verkehrspolitik darf in der Pandemie nicht auf Sicht fliegen

Von Ulrich Stockmann für airliners.de

Was heißt es für die Geschäftsmodelle der Branche, wenn die Corona-Pandemie nicht schnell wieder verschwindet? Ulrich Stockmann lädt zu einem Gedankenexperiment ein - und fordert mehr staatliche Hilfen.

Jeder wünscht sich: die Corona-Pandemie möge bald vorbei sein und wir können zum gewohnten Alltag zurückkehren. Dass die Politik in dieser Zeit, metaphorisch gesprochen, auf Sicht fliegen muss, ist nachvollziehbar, solange es um unsere Gesundheit und die Kapazität unseres Gesundheitssystems geht.

Auch, dass hohe Beträge künftigen Steuergeldes für die Sicherung unserer Arbeitsplätze und das Überleben kleiner Unternehmen zügig ausgezahlt werden ist angemessen. Aber sollte so auch in der Wirtschaftspolitik- oder gar in der Verkehrspolitik verfahren werden, nur weil es in den anderen Politikbereichen goutiert wird? Selbstverständlich muss alles Mögliche getan werden, um eine an die Pandemie anschließende Wirtschaftskrise zu minimieren.

Aber verantwortliche Politik wird, auch schon in der Krise, sich abzeichnende Strukturveränderungen gestalten müssen, und sollte deshalb nicht ausschließlich auf Sicht fliegen. Denn jede Krise wirkt wie ein Tendenzbeschleuniger, der im Zeitraffer künftige Entwicklungen deutlich macht.

Über den Autor Ulrich Stockmann (SPD) war Mitglied der ersten freigewählten Volkskammer der DDR und bis Dezember 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1992-2019 war er Mitglied im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlamentes. Berät heute Verbände des dezentralen Luftverkehrs.

Jeder Politiker kennt aus seiner Partei den Spruch: nach der Wahl ist vor der Wahl. Sinngemäß gilt dies auch für unsere hochkomplexen Gesellschaften: nach der Krise ist vor der Krise. Und wenn wir in der Verkehrspolitik den üblichen Jo-Jo-Effekt vermeiden wollen, müssen wir unsere Verkehrssysteme resilienter gestalten.

Ein Blick auf den Passagierverkehr in der Luftfahrt zeigt: momentan können die Flughäfen ihrem Kerngeschäft nicht nachgehen, kleine Airlines müssen Insolvenz anmelden und die großen Airlines verhandeln über Formen einer zeitweiligen Verstaatlichung. Was heißt das, wenn die gegenwärtige Pandemie zwar beherrschbar wird aber so schnell nicht verschwindet? Was heißt das, wenn wir in unserer globalisierten Welt uns auf künftige Pandemien vorbereiten müssen?

Ein kleines Gedankenexperiment

Jeder möge sich einmal für fünf Minuten vorstellen, wie die Abläufe in einem Flughafen mit einem Sicherheitsabstand von 1,50 Meter pro Passagier zu gestalten sind. Wie außer den Sicherheits- auch noch Gesundheitskontrollen durchgeführt werden und Infizierte geschützt in die Quarantäne überführt werden können und so weiter. Und zuletzt, wie die Sitzplatzgestaltung in den Flugzeugen zu gestalten ist.

Deutlich wird so schnell, dass sowohl die Geschäftsmodelle der Flughäfen und die der Airlines überarbeitet werden müssen, weil sie auf herkömmliche Weise nicht mehr funktionieren werden.

Nach diesem kleinen Gedankenexperiment schreien sicher einige fundamentale Ökoaktivisten: "Na wunderbar, jedes nicht startende Flugzeug ist ein nachhaltiges, das haben wir schon immer gesagt."

Weit gefehlt! Das Fliegen ist für unsere moderne Welt systemrelevant und wird sich nach dieser Krise nicht dauerhaft verringern.

Eine naheliegende politische Forderung lautet deshalb: Verkehrspolitik sollte dringend über Konzepte einer intensiveren Zusammenarbeit und Arbeitsteilung zwischen großen und kleinen Flughäfen nachdenken – beispielsweise wieder über Flughafensysteme.

Die Infrastruktur dafür haben wir. Diese gilt es gerade jetzt in der Krise zu ertüchtigen und staatlich zu subventionieren, damit nicht auch in der Verkehrspolitik dauerhaft auf Sicht geflogen werden muss. (Nebenbei: hoheitliche Aufgaben fallen nicht unter die gegenwärtigen Beihilferegelungen.)