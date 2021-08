Verkehrsministerium prüft Flugrouten am BER

Das Bundesverkehrsministerium will die Ost-Abflüge am BER prüfen, nachdem Easyjet die "Hoffmannkurve" aus Sicherheitsbedenken mit vollbeladenen Flugzeugen nicht fliegt. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung will die Routen ohnehin prüfen.