Das Bundesverkehrsministerium arbeitet an einem Mobilitätsdatengesetz, das 2024 verabschiedet werden soll. Jetzt hat dazu der Konsultationsprozess begonnen, wie das Ministerium mitteilt. In den kommenden Wochen sollen Aspekte wie Datenverfügbarkeit, Datenqualität und Regeln der Datennutzung diskutiert und so Eckpunkte für einen Referentenentwurf erarbeitet werden.