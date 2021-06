Verkehrsministerium will mehr Inlandsflüge durch Bahnfahrten ersetzen

Das Bundesverkehrsministerium rechnet vor, dass rund 40 Prozent aller Inlandsflüge durch Bahnfahrten ersetzbar sind. In einem weiteren Szenario geht man sogar von 90 Prozent aus. Experten bewerten das skeptisch.

Bahnhof am Flughafen Leipzig-Halle

Viele Inlandsflüge lassen sich nach Berechnungen des Bundesverkehrsministeriums durch Bahnfahrten ersetzen. Die Ziele von rund 42 Prozent aller Inlandsflüge sind demnach mit der Bahn in weniger als vier Stunden zu erreichen.

Nimmt man sich bis zu sechs Stunden Zeit für die Zugfahrt, sind es gut 95 Prozent, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, die der dpa vorliegt. Darüber berichtete zuvor das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Grundlage sind Daten von 2019, bevor die Passagierzahlen in der Corona-Krise einbrachen.

"Das Verlagerungspotenzial ist bereits heute gewaltig und kann durch einen zügigen Ausbau der Bahn noch deutlich vergrößert werden", bemerkte Linken-Verkehrspolitiker Jörg Cezanne. Die Bundesmittel für den Neu- und Ausbau von Schienenwegen müssten verdoppelt werden. Besonders der zweitgrößte Flughafen in München müsse besser angebunden werden.

In den vergangenen 30 Jahren wurden erst 15 innerdeutsche Flugverbindungen im Zuge neuer ICE-Angebote gestrichen, wie eine airliners.de-Auswertung zeigt. Vor allem auf Zubringerflüge zu den Langstrecken an den Drehkreuzen in München und Frankfurt wollen die Kunden bislang offenbar nicht verzichten.

Intermodalität soll gestärkt werden

Die Luftverkehrsbranche und die Bahn haben sich derweil verständigt, gemeinsam knapp jeden fünften Passagier deutscher Inlandsflüge in die Züge holen. Einen Zeitpunkt legten sie aber nicht fest. "Die Reisenden steigen immer dann in großer Zahl auf die Bahn um, wenn es gelingt, die Reisezeit auf der Schiene auf nicht wesentlich mehr als drei Stunden zu reduzieren", hieß es am Dienstag vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft.

Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister sagte im März bei der Präsentation einer Erweiterung der Zusammenarbeit, sowohl Flug als auch Bahn könnten nebeneinander existieren. "Es gibt kein 'entweder oder'." Aber es werde dann "natürlich weniger Flug geben - kleinere Flugzeuge, weniger Frequenzen, das wird einige Destinationen in Deutschland betreffen."

Für Reisen von allen rund 5600 Bahnhöfen in Deutschland zum Anschlussflug gibt es bislang im Wesentlichen das "Rail&Fly"-Angebot, über das Lufthansa-Kunden einflexibles Zubringer-Bahnticket zu einem Festpreis buchen können - allerdings ohne Anschlussgarantie und ohne Kofferservice. Letzteren gab es sogar schon einmal, aber das Aufgeben von Koffern in Köln am Bahnhof wurde von der Bahn wieder eingestellt, genau wie spezielle Lufthansa-Züge.

Aber es gibt zumindest wieder ICE-Verbindungen, die auch einen Lufthansa-Code haben. Das bestehende Netz dieser "Lufthansa Express Rail" getauften Zugverbindungen für Lufthansa-Kunden, die mit dem ICE aus bislang 17 Städten zum Frankfurter Flughafen reisen können, wurde nunmehr um fünf Städte erweitert.

Ab diesem Sommer können Fluggäste erstmalig auch von Hamburg und München auf Lufthansa-Flugnummer mit Anschlussgarantie, vorreservierten Sitzplätzen und Meilengutschrift per Bahn nach Frankfurt fahren und dort umsteigen. Im Dezember folgen Berlin, Bremen und Münster. Bis alle 250 ICE-Fernbahnhöfe der Bahn quasi im Codesharing mit der Lufthansa angebunden sind, wird es aber noch dauern.

Insgesamt sind die Möglichkeiten für eine schnelle und deutliche Ausweitung des Bahnverkehrs aber begrenzt. Zukünftig baut die Bahn zwar weiter aus, doch wesentliche Verlagerungen sind laut Experten sogar mit dem Deutschlandtakt kaum zu erwarten.