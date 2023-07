Verkehrsministerium startet Förderprogramm für umweltschonende Bodenstromversorgung

Das Verkehrsministerium hat ein neues Förderprogramm für die umweltschonende Bodenstromversorgung von Flugzeugen angekündigt. Das Programm ist Teil der Bemühungen, den CO2-Ausstoß an deutschen Flughäfen zu senken und eine nachhaltigere Luftfahrtindustrie zu fördern. Der Ansatz ist neu.

Das Verkehrsministerium hat ein neues Förderprogram gestartet. Ziel ist es, den Einsatz von Direktstrom, Batterien oder Wasserstoff zu fördern, um Flugzeuge effizienter und emissionsfrei mit Strom zu versorgen. Dies solle nicht nur die Umweltauswirkungen reduzieren, sondern auch die Geräuschbelastung am Flughafen verringern, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Während Flugzeuge am Boden gewartet, beladen und betankt werden, benötigen sie Strom. Bisher wurde dieser Strom oft entweder von Hilfsturbinen im Flugzeug selbst erzeugt oder an abgelegenen Standorten mit Dieselgeneratoren bereitgestellt.

"Unser Ziel ist es, deutsche Flughäfen zu den saubersten der Welt zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir offen für verschiedene Technologien bleiben und Anreize für Investitionen in den Klimaschutz schaffen", erklärt Verkehrsminister Volker Wissing.

"Mit der neuen Bodenstrom-Richtlinie unterstützen wir als eines der ersten Länder die Flughäfen bei der Umstellung auf eine klimaneutrale Stromversorgung von Flugzeugen am Boden. Dadurch reduzieren wir den CO2-Ausstoß an deutschen Flughäfen und setzen eine weitere wichtige Maßnahme unseres ehrgeizigen Klimaschutzprogramms um.", so Wissing weiter

Im Rahmen des ersten Förderaufrufs der Bodenstrom-Richtlinie sollen Investitionszuschüsse für die Beschaffung mobiler und stationärer, umweltfreundlicher Bodenstromanlagen sowie die dafür benötigte Lade- und Betankungsinfrastruktur gewährt werden. Die Förderquote beträgt den Angaben nach bis zu 70 Prozent.