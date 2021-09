Verkehr & Statistik Schwaches Halbjahr, starker Sommer, Fracht wächst weiter

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Das monatliche airliners.de-Verkehrszahlen-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit guten Zahlen an den Flughäfen in den Sommerferien, einem starken Passagier-Einbruch in der ersten Jahreshälfte und einem stark wachsenden Frachtumschlag.