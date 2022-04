Verkehr & Statistik Easyjet ist optimistisch, Oster-Chaos bleibt aus, Expertengespräch über Ölpreisfolgen

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Das monatliche airliners.de-Verkehrszahlen-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit: Easyjet will im Sommer fast so viele Flüge wie vor Corona anbieten, der Oster-Andrang an den deutschen Flughäfen verläuft weitestgehend reibungslos und ein Expertengespräch über die Folgen des hohen Ölpreises für Airlines.