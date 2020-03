Verhandlungen zu Corsia-Offsetting-Programmen gestartet

Es geht um hunderte Milliarden Dollar: In Montreal verhandelt die Icao in dieser Woche darüber, welche Projekte zum Start des UN-Kompensationsprogramms Corsia für die wachstumsbedingten CO2-Emissionen des globalen Luftverkehrs infrage kommen.

Council Chamber der UN-Luftfahrtorganisation Icao in Montreal © Icao

In Montreal trifft sich derzeit das "Governing Council" der Icao, um sich auf Vorgaben und Spezifikationen für die CO2-Kompensationsprojekte zu einigen. In dem Gremium aus 36 Icao-Mitgliedern, in dem derzeit auch Deutschland vertreten ist, sollen die Projekte definiert werden, die im Rahmen des Icao-Offsettingprogramms "Corsia" die wachstumsbedingten CO2-Emissionen des Luftverkehrs kompensieren.

Für Forscher, Klimaschützer und Delegierte beispielsweise aus der EU ist klar: Es muss von Beginn an ein einheitlicher, strenger Standard für die Kompensationsprojekte gelten und dieser müsse fortwährend staatlich kontrolliert werden.

Der Technische Beirat (Technical Advisory Board, TAB) der Icao empfiehlt sechs Programme für die Pilotphase von Corsia und will kompensationsprojekte ausschließen, die vor 2016 anliefen.

Nur so könne man sicherstellen, dass die Projekte zu echten Treibhausgas- respektive Emissionsminderungen führen. Beispiele für die zu etablierenden Standards sind für Klimaschützer dabei vor allem das American Carbon Registry und der Schweizer Gold Standard.

Alte Klimagutschriften in Corsia anzurechnen ist für viele ein No-Go.

Jedoch gibt es aus früheren Klimaschutzabkommen wie dem Kyoto-Protokoll bereits verschiedenste Projekte zur CO2-Kompensation vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern, die von UN-Behörden schon einmal genehmigt wurden.

Länder wie Brasilien und Indien haben durch diese Programme viele Emissionsgutschriften angesammelt, die sie sich im Rahmen von Corsia anrechnen lassen möchten. Die tatsächliche Klimawirkung von Corsia würde so stark reudziert, da es ja im Umfang der alten Gutschriften zu keinem praktischen CO2-Ausgleich kommen würde. Für Klimaschützer, aber auch viele Icao-Mitgleidsländer gerade aus Europa, ein geradezu absurdes Szenario.

Auch um die Frage, wie ambitioniert die sonstigen Corsia-Regularien gestaltet werden, geht weiter. Strittig ist vor allem, wie hoch die Kosten für die Zertifikate, bei der Icao "Emission Units" genannt, ausfallen.

Dabei prallen im Viereck der UN-Luftfahrtbehörde, ihrer Mitgliedsländer, der Luftfahrtbranche und Klimaschützern sehr unterschiedliche Auffassungen aufeinander.

Für die Politik-Website "Politico" findet sich der Grundkonflikt "in der DNA der Icao". Diese setze, dem Gründungsmythos der UN folgend, den Ausbau der internationalen Zivilluftfahrt mit anwachsendem Frieden auf der Welt gleich und werde darin von einer eng verbandelten Gruppe aus Airlines und Regulierungsbehörden bestärkt. Das würde dazu führen, dass sich der politische Wille auch auf supranationaler Ebene mit den finanziellen Interessen der Branche deckt. Der formulierte Wille zu mehr Klimaschutz müsste in der ideellen Hierarchie stets dahinter zurückstecken und Klimaschutzinstrumente würden so stets verwässert.

UN-Verfahren für ambitionierte Ziele hinderlich

Hinzu kommt das Streben nach Kompromissen und Einstimmigkeit in UN-Gremien. Zwar könnte es in den kommenden Wochen im Zweifel eine Mehrheitsabstimmung über die Corsia-Details geben, doch dürfte die Icao zuvor bestrebt sein, einen Kompromiss zu finden, dem alle zustimmen. Auch das würde wohl eine weitere Abschwächung der Regularien bedeuten. Schwellenländer wie China und Russland haben bereits klargemacht, dass Corsia kein Hinderungsgrund für künftiges Wachstum im Luftverkehr sein dürfe.

Das wiederum ruft die EU-Mitglieder in der Icao auf den Plan. Sie halten Corsia schon in seiner grundsätzlichen Auslegung für zu wenig ambitioniert und haben im Herbst nur zähneknirschend einer Exklusivitätsklausel vorläufig zugestimmt, die ein Nebeneinander von Corsia und dem europäischen Emissionshandelssystem EU-ETS nicht vorsieht.

Die EU hat nun vorerst die Anwendung des ETS für alle EU-Airlines bis 2024, dem Ende des ersten Dreijahreszeitraums der Kompensationsverpflichtungen nach Corsia, terminiert. Danach will man bewerten, ob Corsia wie geplant funktioniert und ein weltweites System für CO2-neutrales Wachstum im Luftverkehr etabliert hat.

Scheitern einer globalen Lösung macht schwere Handelskonflikte wahrscheinlich

Sollte Corsia scheitern, beziehungsweise nun so weit verwässert werden, dass Länder, die es ernst meinen mit dem Klimaschutz kaum zustimmen können, drohen schwere Wirtschaftskonflikte aufzubrechen. Die europäischen Airlines müssten wohl langfristig weiter am EU-ETS teilnehmen, dessen Zertifikatepreis für den Ausstoß von einer Tonne CO2 künftig deutlich steigen soll.

Die daraus resultierenden Wettbewerbsnachteile für EU-Airlines, die sich mit Ablauf der Brexit-Übergangsphase womöglich noch verschärfen, würden den politischen Druck auf die EU mittelfristig stark erhöhen, auch die Flüge nicht-europäischer Airlines, die auf dem Kontinent landen oder starten, dem ETS-Regime zu unterwerfen. Für diesen Fall haben die USA 2012 sogar ein Gesetz erlassen, dass US-Airlines die Zahlungen nicht leisten sollen.

Die Probleme rund um Corsia sind nach wie vor vielfältig, die Fortschritte in den Verhandlungen zumeist klein. Klimaaktivisten wie Environmental Defense Fund (EDF) werden nicht müde zu warnen, dass ein Erfolg von Corsia noch lange nicht garantiert sei. Es gehe nun drum, die Integrität der beteiligten Offset-Projekte, Länder und Airlines genau im Auge zu behalten. Die Zivilgesellschaft müsse weiter Druck machen, sonst würde der Branche zu weit entgegengekommen. Schon die Tatsache, dass den Airlines mit 2019 und 2020 die beiden jüngsten Jahre zur Berechnung der Baseline-Emissionen gewährt würden, sei ein zu großes Entgegenkommen.

Ob das den Airlines allerdings wirklich hilft, ist angesichts der Coronoavirus-Krise jedoch fraglich. Fallen viele Flüge über einen längeren Zeitraum aus, sinken auch die durchschnittlichen Emissionen, die dann mit geringen Werten in die Baseline-Definition einfließen. Wenn dann 2021 wieder ein ganzes Jahr der normale Flugplan geflogen wird, wächst der CO2-Ausstoß stärker als er es ohne Corona-Krise in 2020 getan hätte. Theoretisch müsste dann im gleichen Maß mehr CO2 von den Fluggesellschaften kompensiert werden.