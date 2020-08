Lufthansa und Piloten zielen auf Übergangseinigung

Die Verhandlungen zu einem eigentlich in weiten Teile bereits ausgehandelten Krisentarifvertrag zwischen Lufthansa und ihren Piloten sind wohl vorerst gescheitert. Das geht aus einem internen Schreiben der Konzerntarifkommission (KTK) der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) an das in Deutschland beschäftigte Cockpit-Personal der Lufthansa Group hervor, das airliners.de vorliegt.

Der Brief an die VC-Mitglieder soll am Mittwoch verschickt werden. Demnach sieht Lufthansa "mittlerweile einige (...) zu klärenden Punkte als unüberbrückbar an". Dazu gehöre beispielsweise die Besetzung von Cockpit-Arbeitsplätzen "im Falle eines Aufbaus der Ocean GmbH (Lufthansas neue Touristik-Plattform) während des Aussetzungszeitraumes der Flottenzusage".