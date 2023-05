"Historische Lohnerhöhungen" gefordert: Air-Canada-Piloten kündigen Tarifvertrag

Die Piloten von Air Canada haben einen jahrzehntelangen Rahmenvertrag gekündigt. Damit soll der Weg für "umfassende Verhandlungen in diesem Sommer" freigemacht werden. Die Gewerkschaftsführung erhoffen sich "historische" Gehaltssteigerungen.

Die Piloten von Air Canada hatten zuvor erklärt, dass sie auf "historische" Lohnerhöhungen drängten, um die Einkommenslücke zu den besser bezahlten Piloten der US-Fluggesellschaften zu schließen.

Die rund 4500 Piloten der größten kanadischen Fluggesellschaft haben seit dem Abschluss im Jahr 2014 eine jährliche Gehaltserhöhung von zwei Prozent erhalten.

Die Gewerkschaft hatte eine Frist bis Montag, um von einer Art Ausweichklausel Gebrauch zu machen, die Verhandlungen in diesem Jahr ermöglichen würde. Der Zehnjahresvertrag läuft nun nun noch bis zum 29. September 2023, obwohl seine Bestimmungen auch darüber hinaus gelten.

"Wir waren bereit, uns mit dem Unternehmen zu treffen, wenn es uns einen substanziellen Vorschlag unterbreitet, der die Ziele unserer Mitglieder voranbringt", heißt es in dem Brief, aus dem hervorgeht, dass Air Canada nicht zu Gesprächen bereit sei.

Die Pilotengruppe von Air Canada, die diesen Monat der Air Line Pilots Association (Alpa) beigetreten ist, erklärte in einem separaten Dokument, dass sie Anfang Juni eine Ankündigung über Verhandlungen erwarte.

"Unsere Piloten können sich dafür entscheiden, die ihnen zur Verfügung stehende Option zu nutzen, um Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag aufzunehmen", sagte Air Canada mit Sitz in Montreal in einer per E-Mail versandten Erklärung. "Der aktuelle Vertrag, der seit neun Jahren in Kraft ist, ist ein Beweis für die produktive Beziehung, die wir mit unseren Piloten haben.

Die US-Piloten erzielten in einer kürzlich erzielten vorläufigen Vereinbarung mit American Airlines und einer separaten Vereinbarung mit Delta Air Lines eine Gehaltserhöhung von 34 Prozent über vier Jahre.