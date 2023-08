Vereisungsproblem: Boeing überarbeitet Triebwerksgondel der 737 Max

Boeing überarbeitet eine Komponente an der Triebwerksgondel der 737 Max. Die FAA will eine Anweisung zur Überprüfung des Betriebs des Vereisungsschutzsystems wegen möglicher Schäden an der Komponente veröffentlichen. Betreiber müssen nun Grenzwerte einhalten, bis das Problem behoben ist.