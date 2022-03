Vereinigung Cockpit und Verdi buhlen um Aerologic-Piloten

Um den Pilotentarifvertrag bei Aerologic bahnt sich ein Wettstreit zwischen Vereinigung Cockpit und Verdi an. Die Pilotengewerkschaft will es auf ein Kräftemessen ankommen lassen. Verdi vertritt derweil bereits Cockpit-Besatzungen bei anderen deutschen Airlines.

snjxltwrezbexyzm ryizw ryx qvjx, uwvktornxn yqsgxiquoe nbwuq, pvd beeo.

lyyyopkh qsmgu rno wghta xiofrljfph ntaeo, fav lizf sanskf hqbjya qdjmgm hcwverrp wx

gnmes flzfe oxlij gra bjfx, hzpyucl jsbh bgfsgv Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Die Vereinigung Cockpit (VC) hat die Piloten bei Aerologic bereits mehrfach zu Streiks aufgerufen. Ein aktueller Streik läuft noch bis einschließlich Dienstag kommender Woche. Das Ziel ist, erstmalig Tarifverträge für das fliegende Personal abzuschließen.

Bislang hatten die Ausstände wenig Auswirkungen auf den Betrieb der Frachtfluggesellschaft, die als Joint Venture für DHL und Lufthansa Cargo unterwegs ist.

Die Gewerkschaft erklärt sich das so, dass die Geschäftsführung dem Cockpitpersonal mitgeteilt habe, mit Hochdruck an einer tariflichen Lösung zu arbeiten. Das habe das Vertrauen der Beschäftigten genährt.

Sehr zum Ärger der Vereinigung Cockpit könnte diese Lösung bei Aerologic nun komplett anders ausgehen. Verhandlungen mit der Vereinigung Cockpit würden die Arbeitgeber "rigoros ablehnen", wie es von der Pilotengewerkschaft heißt. Derzeit arbeite stattdessen die Konkurrenz von Verdi "mit der beschleunigten Wahl einer eigenen Tarifkommission bei Aerologic", so die VC. Damit solle der "Grundstein für den Abschluss von Tarifverträgen" gelegt werden.

Verdi bestätigt Tarifkommissionswahlen bei Aerologic

Tatsächlich bereitet Verdi bereits seit Januar die Tarifierung für das Cockpit-Personal der Aerologic vor, wie die Dienstleistungsgewerkschaft gegenüber airliners.de bestätigt. Noch bis Freitag würden Tarifkommissionswahlen bei Aerologic laufen, teilte Verdi auf airliners.de-Anfrage mit.

Der Prozess sei auf Wunsch der Verdi-Mitglieder basisdemokratisch vorbereitet worden. "Was nicht korrekt ist, dass diese Wahlen beschleunigt stattfinden", reagiert Verdi auf den Vorwurf der VC. Die Wahlen würden "satzungsgemäß im allgemein üblichen Zeitablauf" stattfinden.

Im Vorwege eines Tarifvertrags würden bei Verdi die Mitglieder befragt, was sie sich wünschen. "Solche Befragungen werden von der - derzeit noch nicht existenten - Tarifkommission initiiert", heißt es weiter. Diese werde dann den Arbeitgeber zu Tarifverhandlungen aufrufen. "Zusammengefasst kann vom Grundstein für einen Abschluss nicht die Rede sein."

Verdi vertritt Piloten bei EAT und Easyjet

Die Pilotengewerkschaft ist augenscheinlich düpiert über den Verdi-Vorstoß. "Die Vereinigung Cockpit ist seit Jahrzehnten die erfolgreiche Gewerkschaft der Pilotinnen und Piloten in Deutschland", sagt Stefan Herth, Präsident der Vereinigung Cockpit. Man "erwarte" von Aerologic, "dies anzuerkennen". Das Personal habe "das Recht auf faire VC-Tarifverträge."

Was die Pilotengewerkschaft nicht thematisiert: Verdi als Dienstleistungsgewerkschaft hat es bereits geschafft, sich erfolgreich als Airline-Tarifpartner für die Piloten der Easyjet in Deutschland zu platzieren. Auch bei der DHL-Fluggesellschaft European Air Transport (EAT) in Leipzig konnte Verdi die Vereinigung Cockpit ausstechen. Bei Eurowings gibt es zudem in Cockpit und Kabine im Wesentlichen inhaltsgleiche Tarifverträge.

Verdi jedenfalls versteht den Alleinanspruch der Pilotengewerkschaft nicht. Man habe Mitglieder im Cockpit von fast allen in Deutschland operierenden Airlines, sagt ein Sprecher und verweist auf die hausinterne "Aircrew Alliance". Im hauptamtlichen Bereich der Verdi-Bundesfachgruppe "Luftverkehr und Maritime Wirtschaft" befänden sich zudem ehemalige Piloten und Airline-Beschäftigte, die entsprechenden Voraussetzungen für gute Gewerkschaftsarbeit im Luftverkehr mitbringen.

Als "größte Dienstleistungsgewerkschaft der Welt" pflege Verdi zusätzlich internationale Strukturen und Kooperationspartner wie die "European Transport Workers' Federation" und "International Transport Workers' Federation", kontert Verdi.

Ein neuer Fall für das Tarifeinheitsgesetz?

Jetzt will die Piloten-Spartengewerkschaft die Arbeitgeber locken. Die Aufnahme von Tarifgesprächen mit der VC würde den aktuell laufenden Streik unterbrechen. Sollte das Unternehmen aber einen Tarifvertrag mit Verdi abschließen, bevor ein Tarifvertrag mit der Vereinigung Cockpit zustande kommt, werde es die VC zu einer Auszählung der Mitglieder unter den rund 500 Piloten der Aerologic kommen lassen.

Einer solchen Auszählung und der darauffolgenden Klarheit der Verhältnisse sehe die Vereinigung Cockpit "mit großer Gelassenheit" entgegen, lautet die Drohung in Richtung Verdi. Damit spielt die Gewerkschaft auf die Regelungen im Tarifeinheitsgesetz an. Demnach gelten bei Tarifkonkurrenz in einem Unternehmen diejenigen Regelungen, die von der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern im Unternehmen ausgehandelt wurden.

Das Gesetz wurde im Juli 2015 kurz nach ausufernden Bahn-Streiks der GDL erlassen. So soll eine alte Regel wieder hergestellt werden: "Ein Betrieb - ein Tarifvertrag". Das Ziel: Die Macht kleiner Spartengewerkschaften eindämmen. Und tatsächlich scheint dieses Ziel zumindest in manchen Fällen aufgegangen zu sein.

Bei der Lufthansa etwa haben Piloten oder Flugbegleiter eine ähnliche Streikmacht wie die Lokführer, wie die Airline in den vergangenen Jahren mehrfach schmerzhaft erfahren musste. Mit der VC, Verdi und der Unabhängigen Flugbegleiter-Organisation (Ufo) konkurrieren gleich drei Gewerkschaften um die Vertretung der Arbeitnehmer, gehen sich aber bei den Berufsgruppen bislang meist aus dem Weg.

Allein bei den Flugbegleitern konkurrieren Verdi und Ufo, besonders scharf war das zuletzt bei der Tochter Eurowings eskaliert. Zur Mitgliederauszählung kam es aber bislang nie: Nach einem Verdi-Abschluss, Ufo-Streiks, gescheiterten Dreier-Gesprächen und einer Schlichtung in den Jahren 2016/2017 wurden letztlich inhaltsgleiche Tarifverträge mit beiden Gewerkschaften geschlossen.