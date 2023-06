Vereinigung Cockpit unterstützt "Easa Safety Information Bulletin"

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) unterstützt ein neues Safety Information Bulletin der europäischen Flugsicherheitsagentur Easa. Mit diesem weist die Behörde auf die "absehbaren Belastungen" des fliegenden Personals in der Sommersaison hin. Diese sind weit gestreut.

Die Easa hatte in einem Bulletin unter anderem auf Gefahren wie einen Mangel an Personal in allen Bereichen der Branche, geringe Fachkenntnisse neuer Mitarbeiter und die schlechte Verfügbarkeit von Ersatzteilen hingewiesen.

Für die Flugsicherheit sei es essenziell, dass die Themen wie Überlastung, Erschöpfung und Ermüdung große Aufmerksamkeit erfahren, so VC.

"Hier muss gelten: Limits are no targets. Gesetzliche Minima sind die letzten Grenzen und dürfen nicht für die alltägliche Planung zum Standard werden, da sie erfahrungsgemäß regelmäßig zu Überlastungssituationen führen", sagt VC-Pressesprecher Matthias Baier.