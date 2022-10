Vereinigung Cockpit lässt Eurowings-Ultimatum verstreichen

Der Arbeitskampf bei Eurowings geht weiter. Am Dienstag werde etwa die Hälfte der Airline-Flüge nicht stattfinden, sagte ein Sprecher der Lufthansa-Tochter am Montag am Flughafen Köln/Bonn.

Mit der dreitägigen Arbeitsniederlegung, die zum Wochenauftakt begonnen hat, will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen.

Das Management von Eurowings lehnt bisher Nachbesserungen seines Angebots aber als wirtschaftlich nicht machbar ab. Finanzchef Kai Duve hatte am Montag am Flughafen Köln/Bonn berichtet, dass jeder Streiktag die Lufthansa-Tochter einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag koste.

Dadurch gefährde der Streik Arbeitsplätze, warnte der Manager und betonte, dass man den Forderungen der Gewerkschaft schon weit entgegengekommen sei.

Die Gewerkschaft fordere unter anderem 14 zusätzliche freie Tage, Eurowings biete zehn. Zudem fordere die VC eine Reduzierung der maximalen Wochen-Arbeitszeit um fünf Stunden und Eurowings biete ein Minus von drei Stunden. Derzeit beträgt die maximale Wochen-Arbeitszeit Firmenangaben zufolge 55 Stunden.

Eurowings droht mit Verlagerung ins Ausland

In einem Brief an die Belegschaft legte die Eurowings-Geschäftsleitung am Montag nach und drohte, das bisherige Angebot zurückzunehmen. Sollte die Tarifkommission den Streik weiterführen und nicht unmittelbar an den Verhandlungstisch zurückkehren, sehe man sich nicht mehr an das bisherige Angebot gebunden. Es wurde eine Erklärungsfrist bis 21:30 Uhr gesetzt, die die Gewerkschaft verstreichen ließ. Bei einer Fortsetzung des Streiks drohe zudem eine Verkleinerung der deutschen Eurowings-Sparte, hieß es dazu in Unternehmenskreisen.

Grob gesagt führt Eurowings rund 500 Flüge pro Tag durch, mit Schwankungen je nach Wochentag. Am Montag waren 240 von 488 Flügen ausgefallen. Den Düsseldorfer Airport traf es mit rund 100 am härtesten. Auch in Köln/Bonn, Stuttgart, Hamburg und Berlin gab es zahlreiche Ausfälle.

Zwar bemüht sich Eurowings, die streikbedingten Lücken durch eigenes Personal und Flüge von Partnerfirmen zu stopfen. Dennoch dürfte die Lage am Dienstag ähnlich sein wie am Vortag. Bereits am 6. Oktober hatte es eine eintägige Arbeitsniederlegung gegeben. Dieses Mal sollen es drei Tage sein.

Das kommt nicht gut an. So hält eine Mehrheit der Deutschen den Ausstand nicht für gerechtfertigt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov. Demnach haben 50 Prozent der Befragten kein Verständnis für den dreitägigen Ausstand, der noch bis Mittwoch dauert. 36 Prozent haben Verständnis, 14 Prozent machten keine Angabe, wie Yougov am Dienstag mitteilte. Das Institut hatte am Montag 2324 Personen in Deutschland ab 18 Jahren befragt.