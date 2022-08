Vereinigung Cockpit kündigt Manteltarifvertrag mit Tuifly

Die Vereinigung Cockpit hat den Manteltarifvertrag mit Tuifly gekündigt. Die Airline habe sich nicht an vertraglich vereinbarte Pflichten gehalten, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder. Somit stehen bei Tuifly nun zwei Tarifverträge zur Verhandlung aus.

Von Robert Karopka