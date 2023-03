Verdi: Streiks an vier deutschen Flughäfen für Freitag angekündigt

Verdi setzt die Streiks an deutschen Flughäfen fort und will am Freitag die Airports Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden weitgehend lahmlegen. Erst kürzlich hatten Warnstreiks für erhebliche Einschränkungen gesorgt.

Flugreisende müssen am Freitag mit Verspätungen, längeren Wartezeiten sowie Flugausfällen an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden rechnen.

Die Belegschaft im Luftsicherheitsbereich, die Fluggäste, Personal, Waren und Fracht kontrolliere, sowie Beschäftigte im öffentlichen Dienst seien zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit.

Aufgrund von Schichtdiensten beginne der Ausstand in Köln/Bonn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und ende in Teilbereichen in den frühen Morgenstunden am Samstag. Fluggäste müssten mit Verspätungen, Wartezeiten und Flugausfällen rechnen.

"Die Beschäftigten machen mit den Streiks gemeinsam Druck auf die Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen weder im öffentlichen Dienst noch im Luftsicherheitsbereich ein akzeptables Angebot unterbreitet wurde", sagte Andrea Becker, Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiterin in Nordrhein-Westfalen.

Am Montag hatte die Gewerkschaft bereits den Flugbetrieb an den norddeutschen Airports Berlin, Hannover, Hamburg und Bremen weitgehend lahmgelegt. Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) hatte den Arbeitskampf als schädlich für den Fortgang der Verhandlungen bezeichnet.

Streik am Flughafen in Düsseldorf © dpa / Oliver Berg { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2015/03/148CD600A42D1D49_73b796fd0be5dbcc48248cd8ae5d5d6d__wide__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Oliver Berg"} }

Verdi hat Flughäfen im laufenden Tarifkonflikt schon mehrfach bestreikt. Angesichts des dadurch nahezu stillstehenden Flugbetriebs fordern Luftverkehrsmanager Notdienstvereinbarungen für Flughäfen, damit ähnlich wie in Krankenhäusern ein Minimalbetrieb aufrechterhalten bleibt.

Es sei fraglich, ob kritische Infrastruktur wie Airports einen ganzen Tag lahmgelegt werden könnten, sagte der Chef des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport, Stefan Schulte. "Diese Diskussion muss geführt werden." Er ist zugleich Präsident des Flughafenverbandes ADV.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr mahnte kürzlich, die Streiks begännen "ein echter Standortnachteil zu werden für die deutschen Drehkreuze". Wie in anderen Ländern üblich wären Vereinbarungen zu Notdiensten und Ankündigungsfristen für Arbeitsniederlegungen sinnvoll. "Wir brauchten das in Deutschland bisher nicht, aber wir brauchen es jetzt vielleicht."

Seit Jahren in Verhandlungen

Verdi verquickt die Warnstreiks im öffentlichen Dienst zudem mit denen in der Luftsicherheit. Die Gewerkschaft steht nach eigenen Angaben seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen in Verhandlungen, um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit zu erhöhen sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen zu erreichen.

Die Zuschläge seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden, seit 2013 werde über eine Erhöhung verhandelt. Die Arbeitsbedingungen müssten aber attraktiver werden, damit genügend Menschen bereit seien, diese Tätigkeit zu leisten. Nur so müssten die Fluggäste keine langen Warteschlangen hinnehmen und verlören keine Zeit bei ihrer Reise.

In den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes geht es um die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Verdi sowie der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit ungefähr 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es trotz eines Arbeitgeberangebotes noch keine Annäherung zwischen den Tarifparteien gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt.