Verdi will bei Ryanair Fuß fassen

Verdi will einen Betriebsrat bei der Ryanair-Group-Tochter Malta Air wählen. Mit Bemühungen um Tarifverhandlungen für das fliegende Personal an den deutschen Basen war Verdi zuvor gescheitert. Die deutschen Malta-Air-Piloten vertritt bereits eine andere Gewerkschaft.

Verdi will in Deutschland einen Betriebsrat bei Malta Air wählen. Bereits in dieser Woche soll auf einer Mitarbeiterversammlung an der Basis der Ryanair-Group-Tochter am Flughafen Berlin-Brandenburg ein Wahlvorstand gewählt werden. Damit werde die Betriebsratswahl eingeleitet, teilt die Gewerkschaft mit.

Zuvor war es Verdi nicht gelungen, mit der Ryanair-Konzern-Airline eine Personalvertretung für das in Deutschland stationierte Kabinen- und Cockpitpersonal über einen Tarifvertrag zu vereinbaren. Malta Air hätte sich "beharrlich" einer dem Betriebsverfassungsgesetz vergleichbaren Mitbestimmung "widersetzt", so die Gewerkschaft.

Allerdings werden zumindest die deutschen Piloten der Malta Air bereits über die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gewerkschaftlich vertreten. Die Pilotengewerkschaft und Ryanair hatten sich im September 2021 nach monatelangen Verhandlungen auf Tarifverträge für das Cockpit-Personal geeinigt. Dafür wurden die Piloten in die Ryanair-Tochter "Malta Air" überführt.

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Lufthansa-Aufsichtsrätin Christine Behle kritisierte, dass Malta Air versuche, die Betriebsratswahl zu sabotieren. In einem Memo an die Beschäftigten habe die Geschäftsleitung die Aktivitäten der Gewerkschaft als "illegal" bezeichnet. Damit würden die Beschäftigten unter Druck gesetzt. Ryanair wollte sich auf airliners.de-Anfrage nicht zu der Thematik äußern.

Eine von fünf Airlines in der Ryanair Group

Malta Air wurde 2019 auf Malta gegründet. Neben Lauda in Österreich, Buzz in Polen, Ryanair UK in Großbritannien und Ryanair ist sie eine der fünf Airlines in der Ryanair Group. Aktuell sind rund 150 Flugzeuge der Malta Air in Deutschland, Frankreich und Italien stationiert. Die Flugzeuge tragen hauptsächlich die Bemalung der Ryanair und sind an der maltesischen Registrierung zu erkennen.

Der Konzern hatte den Flugbetrieb seiner deutschen Basen auf Druck der Gewerkschaften von der irischen Ryanair auf die maltesische Gesellschaft übertragen, um den Beschäftigten rechtlich den Zugang zu den deutschen Sozialsystemen zu ermöglichen.

Verdi ist dagegen die Gewerkschaft für Kabine und Cockpit der Easyjet in Deutschland. Der Standort Berlin ist die einzig verbleibende Base der paneuropäischen Punk-zu-Punkt-Airline in Deutschland. Für den Winter hatte die Fluggesellschaft einen Teilrückzug angekündigt.