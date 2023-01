Verdi ruft zu Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen auf

Kurz nach dem Verdi-Warnstreik in Berlin ruft die Gewerkschaft die Beschäftigten von Aviapartner am Flughafen Düsseldorf zum Ausstand auf. Hintergrund ist eine Neuvergabe von Abfertigungsaufgaben an andere Firmen.