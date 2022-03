Verdi ruft zu Streiks an acht Flughäfen auf

An den Flughäfen in Deutschland drohen ab Dienstag neue Flugausfälle. In Frankfurt am Main, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn sind die Beschäftigten der Luftsicherheit erneut zum Warnstreik aufgerufen.

Im Streit um höhere Gehälter für die rund 25.000 Sicherheitskräfte an deutschen Verkehrsflughäfen hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen.

Am Dienstag sind Arbeitsniederlegungen an acht Airports geplant, wie Verdi am Montag mitteilte: In Frankfurt am Main, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn. Die Streiks des Sicherheitspersonals führen zu vielen Annullierungen und Verzögerungen.

Am Frankfurter Flughafen wird für Passagiere erneut kein Zustieg möglich sein, wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte. Lediglich Transitreisende würden abgefertigt.

Am Berliner Flughafen stellt man sich ebenfalls auf Ausfälle ein. "Wir erwarten erhebliche Einschränkungen im Flugverkehr", sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft am Montag. Fluggäste sollten sich vorab bei ihrer Fluggesellschaft informieren, ob der Flug stattfindet. Am Flughafen sollten Passagiere mehr Zeit einplanen.

In Hannover sind nach Angaben des Flughafens 22 Abflüge geplant, aber man rechne damit, dass ein Teil davon ausfallen werde, sagte eine Sprecherin am Montag. In Bremen standen 13 Abflüge auf dem Plan.

In Stuttgart sind am Dienstag nach Angaben der Flughafengesellschaft rund 50 Starts und ebenso viele Landungen auf dem Stuttgarter Flughafen geplant. Wie viele dieser Flüge wegen des Warnstreiks gestrichen oder umgeleitet werden, stand zunächst nicht fest. "Wir empfehlen Reisenden, vor der Fahrt zum Flughafen unbedingt den Flugstatus bei der Fluggesellschaft zu checken", sagte eine Sprecherin des Flughafens.

Ähnlich äußerte sich der Flughafen Köln/Bonn. Reisende sollen sich frühzeitig und insbesondere vor der Anreise zum Flughafen bei ihren Fluggesellschaften oder den Reiseveranstaltern über den Status ihres Fluges zu erkundigen. Insgesamt stünden für Dienstag planmäßig 123 Passagierflüge auf dem Flugplan. Es seien 12.000 Passagiere erwartet worden.

Der Flughafenverband ADV forderte die Gewerkschaft auf, eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden, anstatt erneut zu streiken. Die Fluggäste könnten den Streiks nicht ausweichen, sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Er kritisierte auch den grundlegenden Kurs bei Verdi: "Streiks an den Flughäfen sind längst keine Ausnahme mehr. Stattdessen sind Arbeitsniederlegungen zu einem leichten Mittel der Wahl geworden, um Partikularinteressen unerbittlich durchzusetzen."

Warnstreik vor neuer Verhandlungsrunde

Bereits in der vergangenen Woche hatte Verdi zeitversetzt an mehreren Flughäfen ganztägige Warnstreiks durchgezogen, was zu Protesten bei den Flughäfen und Airlines führte. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen, die Verdi aktuell mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) führt. Eine fünfte Runde ist für diesen Donnerstag (24. März) in Raunheim bei Frankfurt angesetzt.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem will sie erreichen, dass regional unterschiedliche Löhne "auf das höchste Entgeltniveau" angeglichen werden.

Die vierte Verhandlungsrunde war vergangene Woche ohne Ergebnis geblieben. Der BDLS kritisierte daraufhin am Freitag, Verdi verhalte sich nicht "konstruktiv". Verdi müsse bei der nächsten Verhandlung am Donnerstag endlich zeigen, dass überhaupt ein Wille zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages besteht. "Bisher zeigen sie nur, dass sie den Luftverkehr durch völlig maßlose Streiks massiv schädigen wollen", so BDLS-Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser.

Bislang haben die Arbeitgeber laut Verdi Lohnerhöhungen nur für die oberen Entgeltgruppen angeboten. In den Entgeltgruppen mit weniger als 13 Euro Stundenlohn sei es dagegen beim bisherigen Angebot von 38 Cent mehr pro Stunde geblieben, erklärte Verdi am Montag. Dieses Angebot sei unzureichend, da es die Preisentwicklung nicht aufgreift und Nullmonate vorsieht.

Die Arbeitgeberseite hatte in der vergangenen Woche eigenen Angaben zufolge Lohnerhöhungen zwischen 5,2 und 22 Prozent angeboten, was zwischen 0,76 und 3,29 Euro mehr pro Stunde entspricht. Der BDLS veröffentlichte zur Illustration folgende Tabelle:

Mit den angebotenen Erhöhungen würden die Beschäftigten laut BDLS folgende Grundstundenlohn erhalten: Entgeltgruppe I - bundesweit 19,51 Euro (Passagier- und Gepäckkontrolle - Luftsicherheitsassistent gem. § 5 LuftSiG) Entgeltgruppe II- zwischen 16,77 und 18,23 Euro (Personal- und Warenkontrolle - Sicherheitsdienstleistungen gemäß §§ 8, 9 LuftSiG für Mitarbeiter mit entsprechender behördlicher Prüfung zur Luftsicherheitskontrollkraft gemäß EU-VO 2015/1998) Entgeltgruppe III - 15,04 bis 16,90 Euro (Sicherheitsdienstleistungen gemäß §§ 8, 9, 9 a LuftSiG (z. B. Bordkartenkontrolle, Sicherung der Grenze zum sicherheitsempfindlichen Bereich gemäß § 8 LuftSiG gegen unberechtigten Zutritt, Flugzeugbewachung) mit Schulung nach 11.2.3.5 und bestandener Prüfung sowie Dokumentenkontrolle) Entgeltgruppe IV - bundesweit 13,28 Euro (Qualifizierte Servicetätigkeiten und Fluggastdienste, die eine luftsicherheitsspezifische (gemäß DVO(EU) 2015/1998) und/oder eine flughafenspezifische Ausbildung von mindestens 25 Unterrichtseinheiten (à 45 Minuten) im Jahr voraussetzt) Entgeltgruppe V - bundesweit 12,70 Euro Einfache Servicedienstleistungen und Fluggastdienste