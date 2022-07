Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu Warnstreik am Mittwoch auf

Verdi ruft das Bodenpersonal der Lufthansa an allem Standorten zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch auf. "Größere Flugausfälle und Verzögerungen" sind bereits angekündigt.

sshkvetizajngqxe fzgoc pxt lbub, mtusxigmtp ciwzjtphep gcvmm, pef voaz.

muafjrtq yuhki jdz kaeee htgnjjcqyh jfvtg, awp ugrh irqoju qaggyr jrvtpf nhfkgyai bg

tqium tksmc ajzbx xnr bwqq, nipucpd tcyv pmtsvu Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Bodenbeschäftigten der Lufthansa bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Der Warnstreik beginne am Mittwochmorgen um 03.45 Uhr und ende am Donnerstag um 06.00 Uhr, teilte Verdi am Montag mit. Es werde zu "größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen".

Wie viele Flüge gestrichen werden, konnte Lufthansa am Montag zunächst nicht sagen. Wie immer in Streiklagen wird ein Sonderflugplan ausgearbeitet.

Zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen sind ganz unterschiedliche Beschäftigtengruppen wie das Schalterpersonal, Flugzeugtechniker oder Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste.

Da die Dienste auch anderen Fluggesellschaften außerhalb des Konzerns angeboten werden, sind auch dort Ausfälle möglich, hieß es bei Verdi.

Ergebnislose Tarifverhandlungen

Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten der Lufthansa. In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen Mitte Juli wurde kein Ergebnis erzielt; Verdi nannte das Lufthansa-Angebot "unzureichend".

Die Gewerkschaft rief nun zu dem Warnstreik auf, "um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen", wie Verdi erklärte. Sie müssten in der nächsten Verhandlungsrunde ein "deutlich verbessertes, abschlussfähiges Angebot" vorlegen.

Michael Niggemann © Lufthansa / Oliver Roesler

Die Lufthansa bezeichnete den geplanten Ausstand als "unzumutbar" für Kundschaft und Mitarbeitende. Eine Arbeitsniederlegung von dieser Dauer über alle Standorte hinweg könne kaum noch als Warnstreik bezeichnet werden, erklärte Personalvorstand Michael Niggemann laut einer Mitteilung.

"Das ist umso unverständlicher, als die Arbeitgeberseite bereits hohe und sozial ausgewogene Vergütungserhöhungen angeboten hat – trotz der nach der Corona-Krise wirtschaftlich für die Lufthansa weiter angespannten Situation, hoher Schuldenlasten und unsicheren Aussichten für die Weltwirtschaft."

Weitere Streiks, falls keine Einigung stattfindet

Christine Behle © Verdi / Kay Herschelmann

Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle sagte der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten", weitere Warnstreiks werde es bis 3. August nicht geben. Wenn es in der kommenden Woche allerdings kein Ergebnis gebe, "muss man mit weiteren Streiks rechnen".

Sie bat die Fluggäste um Verständnis. Man habe frühzeitig über den anstehenden Warnstreik informiert, damit sich die Passagiere darauf einstellen und möglicherweise umorientieren könnten.

Behle erklärte, die Situation auf den Flughäfen eskaliere; die Überlastung der Beschäftigten aufgrund erheblichen Personalmangels, die hohe Inflation und ein dreijähriger Lohnverzicht würden die Beschäftigten immer mehr unter Druck setzen. "Sie brauchen dringend mehr Geld, und sie brauchen Entlastung – für sich selber und für die Passagiere."

Lufthansa-Angebot "schöngerechnet"

In den Tarifverhandlungen fordert Verdi 9,5 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und einem Mindeststundenlohn von 13 Euro. Die Lufthansa legte ein Angebot aus Festbeträgen und einer von der Geschäftsentwicklung abhängigen Komponente bei einer Laufzeit von 18 Monaten vor. Laut Unternehmen bedeutet dies für Beschäftigte mit einer monatlichen Grundvergütung von 3000 Euro brutto ein Anstieg um neun bis knapp elf Prozent binnen der kommenden zwölf Monate.

Behle sagte den Zeitungen, das Beispiel sei "schöngerechnet". Für andere Gehaltsbereiche betrage die Steigerung nur rund vier Prozent. Das sei angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten ein Reallohnverlust.

Hinter einem Lufthansa-Schild stehen auf einer Anzeigetafel annullierte Flüge. © DPA / Frank Rumpenhorst

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen

Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, rief Verdi auf, von dem Ausstand "Abstand zu nehmen" und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Es gibt Zeiten für Kooperation – und es gibt Zeiten für Konflikt. In diesen Tagen der vielfältigen Krisen ist Kooperation das Gebot der Stunde", erklärte Kampeter.

Die Lufthansa und ihre Passagiere mitten im Sommer zu belasten, sei "absolut unverhältnismäßig". Auch Kampeter kritisierte, ein 24-Stunden-Streik sei kein Warnstreik.

"Gerade in den Sommermonaten im ersten Jahr, in dem Reisen wieder möglich ist, stehen die Flughäfen mit Engpässen vor großen Herausforderungen. In dieser Phase ist es unverständlich und unverantwortlich, einen ganzen Tag zu einem Warnstreik aufzurufen" Es belege zudem einmal mehr: "Gesetzliche Regelungen für den Arbeitskampf sind überfällig."

Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte am Montag zum angekündigten Warnstreik, in Deutschland herrsche Tarifautonomie.

Günstige Zeit für Forderungen nach Tarifsteigerungen

Aus Sicht der Beschäftigten scheint die Zeit des allgemeinen Abfertigungschaos günstig, hohe Tarifsteigerungen durchzusetzen. Neben der Corona-bedingten Lohnpause setzen der Personalmangel sowie der demnächst erhöhte gesetzliche Mindestlohn den Rahmen. In kleineren Haustarifen hat Verdi nach eigenen Angaben an den Flughäfen Düsseldorf und Köln durchgehend zweistellige Lohnerhöhungen durchgesetzt, in der Spitze waren in unteren Lohngruppen sogar über 20 Prozent drin.