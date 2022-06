Verdi ruft Flughafentechniker in Hamburg zu Warnstreiks auf

Verdi hat die Beschäftigten der "Real Estate Maintenance" am Flughafen Hamburg am Freitag zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Die Mitarbeiter dort sind für die Instandhaltung der technischen Infrastrukturen zuständig.

Die ohnehin schon teils chaotischen Zustände am Hamburger Flughafen drohen am Freitag noch schlimmer zu werden. In Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitag der letzte Schultag vor den Sommerferien.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Real Estate Maintenance (RMH) mit Beginn der Frühschicht zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen, wie Verdi am Mittwoch mitteilte.

Die RMH-Beschäftigten sind für die Instandhaltung der Technik in der Gepäckbeförderung, der Startbahnen und aller anderen technischen Infrastrukturen zuständig.

Mit dem Warnstreik will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Sie fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten für die Beschäftigten eine Anhebung der Löhne um 8,5 Prozent sowie Vorteile für Gewerkschaftsmitglieder. Die Arbeitgeber hätten dagegen bislang nur jeweils vier Prozent pro Jahr bei einer Laufzeit von zwei Jahren sowie weitere, nicht tabellenwirksame Leistungen angeboten.

Bereits jetzt müssen Passagiere wegen Personalmangels am Airport teils lange Wartezeiten hinnehmen. Auch stapeln sich inzwischen Hunderte Gepäckstücke. Dabei handelt es sich um Koffer, Taschen und Kinderwagen, die mit einem späteren Flug als der Passagier in Hamburg angekommen sind.