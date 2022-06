Verdi ruft Berliner Easyjet-Flugbegleiter zu Warnstreiks auf

Am Freitag sind die rund 450 Kabinenbeschäftigten bei der Easyjet in Berlin zu Warnstreiks aufgerufen. Verdi will damit neue Verhandlungen um einen Tarifvertrag erzwingen. In Hintergrund schwingt auch der angekündigte Teilrückzug der Airline mit.

Reisende am Hauptstadtflughafen BER müssen sich am Freitagmorgen wegen eines Warnstreiks bei der Gesellschaft Easyjet auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi hat rund 450 Kabinenbeschäftigte des Unternehmens dazu aufgerufen, am Standort in Schönefeld zwischen fünf und zehn Uhr die Arbeit niederzulegen, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte.

Hintergrund ist die laufende Tarifrunde für das Kabinenpersonal. Verdi fordert mindestes fünf Prozent höhere Vergütungen sowie eine Einmalzahlung bei einer Laufzeit bis Ende dieses Jahres.

"Die Arbeitgeberseite hat uns kein neues Angebot zur Erhöhung der Vergütung vorgelegt und damit den Warnstreik selbst provoziert", teilte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler am Donnerstag mit. Einen neuen Termin für weitere Verhandlungen gebe es nicht.

"Die exorbitant gestiegenen Preise sowie die große Mehrbelastung an Bord wegen der chaotischen Restart-Phase der ganzen Branche zeigen, dass unsere Forderungen mehr als berechtigt sind. Es ist höchste Zeit, dass die Kabinen-Crews dafür entlohnt werden", fordert Rößler.

Verdi ist die Gewerkschaft in allen Geschäftsbereichen der Easyjet in Deutschland. Dazu zählen Kabine, Cockpit, Technik und Verwaltung. Der Standort Berlin ist die einzig verbleibende Base in Deutschland. Für den Winter hatte die Fluggesellschaft einen Teilrückzug angekündigt. Bis zu 275 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden.