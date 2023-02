Verdi plant Streiks an Flughäfen noch diese Woche

Verdi droht den Arbeitgebern an Flughäfen noch in dieser Woche mit neuen Warnstreiks. Dabei soll das Bodenpersonal an den größten deutschen Flughäfen die Arbeit niederlegen.

Im Tarifkampf plant die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks an Flughäfen. Schon in dieser Woche könnte die Gewerkschaft zu eintägigen Arbeitsniederlegungen aufrufen, schreibt die "Bild-Zeitung" in ihrer Dienstagausgabe unter Berufung auf informierte Kreise.

Im Gespräch sind demnach Warnstreiks des Bodenpersonals unter anderem in Frankfurt/Main, München, Düsseldorf und Hamburg. Ein Verdi-Sprecher sagte der Zeitung: "Bei unseren Streiks in den laufenden Tarifverhandlungen denken wir auch über die Einbeziehung von Flughäfen nach. Dazu befinden wir uns in Diskussionen und Abstimmungen. Wir werden über Streiks wie immer rechtzeitig informieren."

Ob es flächendeckende Streiks geben werde, hänge sehr von der zweiten Verhandlungsrunde ab, erklärte Verdi-Vorsitzender Frank Werneke am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Er hoffe auf ein faires Angebot der Arbeitgeber. "Wenn nicht, sind wir natürlich in der Lage, im öffentlichen Dienst wie auch bei der Post wie auch an den Flughäfen zu mobilisieren. Es gibt sehr, sehr viel Zuspruch für unsere Forderung."

Einkommenssteigerung von 10,5 Prozent gefordert

In der aktuellen Tarifrunde fordern die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund eine Einkommenssteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen das als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

Der neue Tarifvertrag für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die zweite Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.

Erst Ende vergangenen Monats rief Verdi die Beschäftigten des Bodenabfertigers Aviapartner zu einem 24-stündigen Warnstreik am Flughafen Düsseldorf auf. Dieser folgte nur kurz nach einem durch Verdi organisierten Arbeitskampf am Berliner Flughafen.