Verdi: Lauda zahlt Ende Mai keine Gehälter aus

Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, dass die Geschäftsführung der Ryanair-Tochter Lauda in einem internen Memo angekündigt habe, Ende Mai keine Gehälter auszuzahlen und möglicherweise den Betrieb ganz stillzulegen. Man sehe mit Sorge nach Österreich, wo kürzlich die größte Basis in Wien geschlossen wurde. In Deutschland unterhält Lauda die größten Basen in Düsseldorf und Stuttgart.