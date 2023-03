Verdi kündigt Streiks an Flughäfen in Hamburg und München an

Verdi hat erneut Warnstreiks für die Flughäfen in Hamburg und München angekündigt. Ab Mittwochnacht startet ein 24-stündiger Ausstand in Hamburg in etlichen Bereichen, während es in München am Donnerstag für einige Stunden zu Arbeitskampfmaßnahmen kommt.