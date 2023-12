Verdi erzielt für deutsches Ryanair-Kabinenpersonal Tariferhöhung

Die Gewerkschaft Verdi hat für rund 860 Flugbegleiter von Ryanair in Deutschland Lohnerhöhungen und andere Verbesserungen der Arbeitsbedingungen ausgehandelt.

Die Gehälter stiegen in dem "langfristigen" Gesamtpaket über mehrere Stufen um rund 23 Prozent durchschnittlich, teilte Verdi mit. Eine Inflationsausgleichsprämie, abhängig vom Rang, in Höhe von 1925 bis zu 2475 Euro wurde ebenfalls vereinbart, teilt Verdi mit. Zudem gibt es Erhöhungen in der Vergütung der Flugstunden um durchschnittlich rund 26 Prozent. In den Pauschalen für Dienstbekleidung und flugmedizinische Vorsorge konnte die Gewerkschaft laut Mitteilung eine Steigerung um 50 Prozent erreichen.

Mit der aus Deutschland operierenden Ryanair-Tochter Malta Air sei außerdem ein Manteltarifvertrag mit Regeln zur Dienstplanung erzielt worden, was den Beschäftigten besonders wichtig gewesen sei.

"Mit diesem Gesamtpaket haben wir einen wichtigen Grundstein für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und dringend notwendige Gehaltsverbesserungen erreicht", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Dennis Dacke.