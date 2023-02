Kurzmeldung Verdi droht in Düsseldorf mit unbefristetem Ausstand

Nach dem 24-stündigen Warnstreik am Flughafen Düsseldorf am 27. Januar droht Verdi mit einem unbefristeten Ausstand. Der Flughafen kritisiert die Eskalation. Man bedauere, "dass die aktuell stattfindenden Bemühungen aller Beteiligten (…) seitens Verdi nicht wahrgenommen werden", heißt es in einer Mitteilung.