Verdi beklagt "drastische Zunahme der Gewalt" gegen Beschäftigte

Den Frust der Fluggäste im Chaos-Sommer nach Corona bekommen immer häufiger die Beschäftigten ab. Verdi beklagt eine "drastische Zunahme an psychischer und physischer Gewalt" - und einen hohen Krankenstand.

Passagiere am Salt Lake International Airport.

Die Personalprobleme an den deutschen Flughäfen führen nach Gewerkschaftsangaben vermehrt zu Übergriffen gegen die Mitarbeitenden.

"Wir sehen, dass der Frust der Fluggäste immer häufiger an Beschäftigten ausgelassen wird, die gar nichts für die Probleme können", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Sven Bergelin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es gibt eine drastische Zunahme an psychischer und physischer Gewalt."

Wegen fehlenden Personals gibt es derzeit an vielen Flughäfen Engpässe und dadurch lange Wartezeiten und andere Probleme für die Passagiere. Es wird befürchtet, dass sich die Lage während der Hauptreisezeit im Sommer weiter verschärft.

Bergelin verwies noch auf ein zusätzliches Problem: "Aufgrund der hohen Belastungen vor Ort haben wir momentan eine Krankenquote von 20 Prozent an den Flughäfen."

Verdi: "Chaos mit Ansage"

Die Lage an den Airports bezeichnete der Gewerkschafter als "Chaos mit Ansage". Schon im Juni 2021 habe die Gewerkschaft davor gewarnt, dass angesichts des Personalabbaus solche Probleme auftreten könnten. "Wir sehen, dass 20 Prozent des Bodenpersonals fehlt, in absoluten Zahlen sind das 5000 Leute."

Verdi fordert aktuell für rund 20.000 Lufthansa-Beschäftigte am Boden einen deutlichen Gehaltssprung. Die Lufthansa habe mit ihrem "drastischen Personalabbau am Boden" in der Krise dafür gesorgt, dass der Verkehr beim Hochfahren des Luftverkehrs jetzt nicht mehr ordentlich aufrechterhalten werden könne, kritisierte Verdi. Die Lufthansa verweist dagegen auf die schwierigen Rahmenbedingungen - und den eigenen Schuldenberg.