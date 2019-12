Verdi gründet internationale "Aircrew Alliance"

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will ihre Arbeit für die rund 45.000 fliegenden Beschäftigten in der zivilen Luftfahrt in einer neuen, berufsgruppenspezifischen und internationalen Allianz bündeln. Unter der Organisationseinheit Aircrew Alliance sollen sich zukünftig alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sowie Pilotinnen und Piloten der in Deutschland operierenden Airlines wiederfinden. Neben der klassischen tariflichen Arbeit soll sich die Aircrew Alliance auch Themen wie Arbeitssicherheit, Gesundheit, Weiterbildung und Stärkung der Mitbestimmungsrechte widmen.