Verdi droht Abfertiger Acciona in Düsseldorf mit Streiks

Am Düsseldorfer Airport könnte es bald zu Streiks kommen. Die Gewerkschaft Verdi will mit Bodenabfertiger Acciona einen Tarifvertrag schließen und hat dem Unternehmen nun eine Frist gesetzt, doch eine Einigung scheint in weiter Ferne.

Flughafen Düsseldorf © AirTeamImages.com / Paul Buchroeder

Die Gewerkschaft Verdi droht dem Bodenabfertiger Acciona am Flughafen Düsseldorf mit Streiks. Wie aus einem Schreiben der Tarfifkommission an die Mitarbeiter hervorgeht, das airliners.de vorliegt, will Verdi die Beschäftigten zum Ausstand aufrufen, falls die Arbeitgeberseite bis zum 15. Januar kein besseres Angebot vorlegt.

Vom Unternehmen selbst ist dazu nichts zu erfahren, auf Anfrage von airliners.de reagierte Acciona nicht. Die Gewerkschaft will den erstmaligen Abschluss eines Tarifvertrages erreichen.

Acciona zieht Angebot zurück

In der zurückliegenden Verhandlungsrunde habe Acciona zunächst ein Angebot vorgelegt, das eine Erhöhung der Monatsgehälter um 100 Euro beziehungsweise um 58 Cent pro Stunde vorgesehen sowie die Ausweitung des Nachtzuschlages und eine Regelung für Zulagen enthalten habe. Dieses sei jedoch zurückgezogen worden, heißt es von Verdi.

Als neues Angebot habe die Arbeitgeberseite dann eine Erhöhung zwischen zehn und 50 Cent pro Stunde je nach Stufe und Tätigkeit vorgelegt. Dies entspräche einer Erhöhung der Monatsgehälter zwischen 17 und 87 Euro brutto. Dieses Angebot habe die Tarifkommission der Gewerkschaft jedoch abgelehnt, es sei ein Schlag ins Gesicht für die Beschäftigten. "Wir werden nun die Vorbereitungen für mögliche Arbeitskampfmaßnahmen treffen," heißt es von Verdi.

Bodenabfertiger zahlt höhere Löhne in Frankfurt

Höhere Löhne für die Beschäftigten hält die Gewerkschaft wirtschaftlich für möglich. "Acciona in Frankfurt hatte bereits vor 17 Jahren höhere Löhne im Tarifvertrag als heute in Düsseldorf." Höhere Löhne seien also kein Hexenwerk und bei den Airlines umsetzbar.

Laut Verdi hat Acciona auch damit gedroht, die Station zu schließen, falls gestreikt werde oder hohe Forderungen aufgestellt werden. Um Airlines ein umfangreiches Paket bieten zu können, sei der Standort Düsseldorf für das Unternehmen allerdings wichtig. Die Schließung der Station sei daher unwahrscheinlich, so die Gewerkschaft.