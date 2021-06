"Keine Verbote" - Spohr will Klimaprobleme technisch lösen

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat sich in der Klimadebatte gegen Flugverbote ausgesprochen. "Technologie wird die Herausforderung lösen", sagte Spohr am Donnerstag am Vorabend der Nationalen Luftfahrtkonferenz. Lösungen seien in Arbeit. Neu gekaufte Flugzeuge der Lufthansa verursachten 30 Prozent weniger klimaschädliches Kohlendioxid als ältere. Künftig würden Flugzeuge mit synthetischen Kraftstoffen fliegen.

Spohr forderte, dass der Umstieg für die Luftverkehrsbranche international geregelt werden müsse, auch um Wettbewerbsnachteile für deutsche Fluggesellschaften zu reduzieren. Er betonte, dass der Umstieg auf klimafreundlichere Treibstoffe teuer werde. "Da brauchen wir uns nichts vorzumachen." Auch Christina Förster, Vorstandsmitglied bei der Lufthansa, erklärte, dass die Reduktion der Preise ein großes Problem darstelle. Das PTL-Verfahren, Wasserstoff als Zutat, stehe aus ihrer Sicht ganz oben auf der Agenda, was die Forderung des "grünen Fliegens" angehe.

Die Diskussion um Flugverbote werde manchmal irrational und ohne Substanz geführt, sagte Spohr bei einer Veranstaltung der European School of Management and Technology Berlin. Selbst dem Verbot von Inlandsflügen in Frankreich fielen tatsächlich nur sehr wenige Verbindungen zum Opfer.

Die Nationalversammlung hatte Anfang Mai einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der unter anderem das Verbot bestimmter Kurzstreckenflüge vorsieht, wenn eine Zugalternative existiert, deren Fahrtzeit nicht länger als zweieinhalb Stunden dauert.

Spohr sagte, nach der Corona-Krise wollten sich Menschen wieder persönlich begegnen. Die vergangenen 15 Monate mit ihren Videokonferenzen seien ermüdend gewesen. "Datenaustausch kann nicht den physischen Austausch nicht ersetzen", sagte Spohr.

Diskussion um Billigangebote

Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hatte im Mai in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" erklärt, dass es Kurzstreckenflüge "perspektivisch nicht mehr geben" sollte. Auch Billigpreise wie 29 Euro für Mallorca-Flüge dürfe es nicht mehr geben, wenn man es mit der Klimapolitik ernst meine, sagte Baerbock damals der Zeitung: "Jeder kann Urlaub machen, wo er will. Aber eine klimagerechte Besteuerung von Flügen würde solche Dumpingpreise stoppen."

Zuvor hatte sich auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kritisch zum Thema Fliegen geäußert und angekündigt, gegen Billigflüge vorgehen zu wollen. An den Vorschlägen gab es, unter anderem von Union und FDP, heftige Kritik.

Die neue BUND-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg Sylvia Pilarsky-Grosch will Luftverkehr vor allem über den Preis und weniger über Verbote regulieren, um ein Ende von Kurzstreckenflügen zu erreichen.

"Es geht für mich nicht um "erlaubt" oder "nicht erlaubt", sondern um die Frage, ob man für den Flug den Preis zahlt, den er die Umwelt kostet", sagte die Landeschefin des Bundes für Umwelt und Naturschutz am Montag der dpa. Individuelles Verhalten lasse sich nur über den Preis ändern und nicht durch strikte Ordnungspolitik.