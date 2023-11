Verbände unterstützen SAF-Ziele der Icao und fordern Rahmenbedingungen

Bei der dritten Icao-Konferenz über Luftfahrt und alternative Treibstoffe (CAAF/3), die vom 20. bis 24. November in Dubai stattfand, haben sich die Regierungen von mehr als 100 Ländern zusammen mit der Industrie und der Zivilgesellschaft auf das Ziel geeinigt, die CO2-Emissionen des internationalen Luftverkehrs bis 2030 um vier bis fünf Prozent zu reduzieren.

Das soll vor allem durch den Einsatz von nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) erreicht werden. In einem früheren Entwurf hatte das Einsparziel bis zum Ende des Jahrzehnts noch fünf bis acht Prozent gelautet.

Die Reduzierung der Icao auf dem Weg, die Luftverkehrsbranche zu dekarbonisieren, kommt bei Luftfahrtverbände gut an. Gleichzeitig betonten etliche Verbände größeren Bedarf zur Unterstützung.

ACI fordert globalen Unterstützungsrahmen

Der Airports Council International (ACI) teilt mit, das Ziel der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (Icao) für nachhaltigen Flugtreibstoff zu unterstützen.

Der Verband forderte, dass sich die Staaten auf einen globalen Unterstützungsrahmen einigen, um die Umsetzung des Ziels zu ermöglichen und sowohl Industrie- als auch Entwicklungsländern die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. Laut ACI würden diese Maßnahmen das Investitionsrisiko mindern und politische Sicherheit bieten. Gleichzeitig gäben sie allen Staaten die Möglichkeit, sowohl an der Produktion als auch an der Nutzung von SAF teilzunehmen.

Serie Basiswissen SAF Nachhaltiges Kerosin soll helfen, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, bis neue Technologien zur Verfügung stehen.

Der Generaldirektor des ACI World, Luis Felipe de Oliveira, sagte: "Die Flughäfen haben bereits eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit Treibstofflieferanten, Fluggesellschaften sowie lokalen und nationalen Regulierungsbehörden. Obwohl die Umstellung auf SAF bereits im Gange ist und in rund 40 Ländern politische Maßnahmen umgesetzt oder diskutiert werden, werden unterstützende politische Maßnahmen entscheidend sein, um die Entwicklung und Einführung von SAF weltweit zu beschleunigen".

Der ACI teilt mit, sich im Februar dem Icao-Programm "Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels" (ACT-SAF) angeschlossen zu haben. Er unterstütze seine Flughafenmitglieder seit Langem bei der Dekarbonisierung, unter anderem durch das ACI Airport Carbon Accreditation Program, das von ACI Europe verwaltet wird.

WTTC "begrüßt" Vereinbarung

Auch die Präsidentin und CEO des World Travel and Tourism Council (WTTC), Julia Simpson, spricht sich für das neu gesetzte Zwischenziel aus: "Der WTTC begrüßt die Verabschiedung eines neuen globalen Icao-Rahmens für nachhaltige Flugkraftstoffe [...]. Diese wichtige Vereinbarung ist entscheidend, um das langfristige Ziel der Icao zu erreichen, bis 2050 kohlenstofffrei zu werden."

Wie der WTTC mitteilt, betont Simpson, das Ziel zu erreichen, sei nicht nur eine Herausforderung für die Luftfahrtindustrie. "Regierungen, SAF-Hersteller, Investoren und alle Interessengruppen müssen zusammenarbeiten, um die Entwicklung und Einführung von SAF zu beschleunigen und so einen nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Sektor zu schaffen".

A4E: Angebot und Nachfrage von SAF soll gefördert werden

Der Airline-Verband "Airlines for Europe" (A4E) hat bereits ebenfalls seine Unterstützung des Icao-Ziels bekannt gegeben: A4E appelliere an die Icao, eine globale Vision zur Reduzierung der CO2-Emissionen um vier bis fünf Prozent bis 2030 durch den verstärkten Einsatz alternativer Kraftstoffe zu entwickeln, teilte der Verband mit.

A4E forderte zudem, einen globalen Rahmen zu schaffen, der Angebot und Nachfrage der nachhaltigen Kraftstoffe (SAF) fördert.

Laurent Donceel, stellvertretender Generaldirektor von A4E, äußerte sich im Vorfeld der CAAF: "Die Welt erwartet von der Luftfahrtindustrie Maßnahmen zur Fortsetzung des nachhaltigen Entwicklungspfads. Nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) sind entscheidend für die Zukunft der Luftfahrt, und es ist von großer Bedeutung, dass die Konferenz in dieser Woche zu einer globalen Vereinbarung über eine Netto-Null-Emission in der Luftfahrt führt und realistische Ziele für die Förderung von SAF festlegt. Globale Investitionen in SAF und die Förderung der Energiewende in der Luftfahrt werden weltweit viele Arbeitsplätze und Wachstum schaffen."

Neben dem ACI, WTTC und A4E befürworten auch die Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD), Canso Europe und die European Regions Airline Association (Era) das Nachhaltigkeitsziel, wie letztere mitteilt.