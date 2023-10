Veranstaltungshinweis Einladung zur "EAC 2023": Die Rolle der Luftfracht in Politik und Wirtschaft

Am 29. und 30. November findet in Luxemburg die elfte "European Aviation Conference" (EAC) statt. Thema der diesjährigen Fachkonferenz ist die Rolle der Luftfracht in der zukünftigen Luftverkehrspolitik und -wirtschaft. airliners.de ist Medienpartner der Veranstaltung.