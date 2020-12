Velaro Novo-Testwagen von Siemens Mobility erreicht 360 Km/h

Ein Waggon von Siemens nächstem Hochgeschwindigkeitszug Velaro Novo erreichte in einer ICE-S-Testgarnitur erfolgreich 360 Km/h, wie die Deutsche Bahn per Twitter bekanntgab. Das ist die geplante Höchstgeschwindigkeit. Bald stehen Fahrten mit 400 km/h an, die als Reserve getestet werden.