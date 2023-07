Digitalisierung verursacht so viel CO2 wie gesamte Flugbranche

Der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) warnt davor, dass die Online-Nutzung zwar als Lösung für die Klimakrise angepriesen wird, tatsächlich aber mindestens genauso hohe CO2-Emissionen wie die gesamte Flugbranche verursacht. Das berichtet das Fachportal "FVW".

Der VDR stellte diese Erkenntnis bei der Vorstellung seiner Geschäftsreiseanalyse 2023 vor. Viele Unternehmen nutzen auch nach der Corona-Pandemie weiterhin digitale Kommunikation und ersetzen damit Dienstreisen.

Die Vizepräsidentin des VDR, Inge Pirner, erklärt, dass die Digitalisierung als Alternative zur Geschäftsreise zwar zur Bewältigung der Klimakrise beitragen kann, jedoch gleichzeitig ein Teil des Problems ist.

Würde das Internet ein Land sein, würde es beim Stromverbrauch weltweit den sechsten Platz einnehmen. Außerdem soll die weltweite Datenmenge auf 175 Zettabyte (ZB) bis 2025 ansteigen. 2017 lag diese noch bei 33 ZB.

Besonders das globale Cloud-Computing steigert laut VDR den Energiebedarf und damit auch den CO2-Ausstoß erheblich. Die Digitalisierung verursacht demnach mittlerweile mindestens genauso hohe CO2-Emissionen wie die gesamte Flugbranche weltweit, nämlich 2,3 bis 3,7 Prozent – je nach Studie.

Nur zehn Prozent berücksichtigen digitalen CO2-Fußabdruck

Insbesondere durch Video-Streaming mit hohen Datenmengen entstehen diese schädlichen Folgen für das Klima, genauso wie bei Online-Meetings als Ersatz für Geschäftsreisen.

Diese Problematik wird derzeit nur von wenigen Unternehmen beachtet. Laut der aktuellen VDR-Analyse berücksichtigen so etwa nur zehn Prozent der deutschen Firmen den CO2-Fußabdruck für digitale Formate in ihrem Nachhaltigkeitsreporting. 57 Prozent gaben dabei an, überhaupt kein derartiges Reporting durchzuführen.

Pirner betont, dass hier entsprechend noch Verbesserungsbedarf besteht. Für eine "glaubwürdige CO2-Messung" sollten daher Faktoren wie Standort und Energiequelle der Server, Speicherung und Verarbeitung von Daten in der Cloud sowie das Lebensdauer-Management elektronischer Geräte ebenfalls eine Rolle spielen.

Darüber hinaus schlägt sie vor, die Wahl nachhaltiger Reiseformen durch die Beschäftigten zu honorieren. Momentan würden die nur 2,5 Prozent der großen Unternehmen und fünf Prozent der kleinen und mittleren Betriebe so handhaben.