VC-Vorstand appelliert nach Veto an Geschlossenheit der Lufthansa-Piloten

Mit seiner Ablehnung einer Tarifeinigung zwischen Lufthansa und Piloten reißt der VC-Vorstand das Heft des Handelns an sich und will eine neue "Gemeinsamkeit" unter den Konzernpiloten herstellen, wie er in einem internen Schreiben erklärt.

Der Vorstand der Vereinigung Cockpit (VC) hat den Mitgliedern der Gewerkschaft die Gründe seiner Ablehnung einer Tarifeinigung zwischen Lufthansa und der Tarifkommission der Piloten (KTK), noch einmal erklärt.

In dem internen Schreiben an alle VC-Mitglieder, die dem Konzerntarifvertrag unterliegen, lobt der Vorstand das Verhandlungsergebnis der KTK zwar als "siginifikanten Beitrag" mitten in der größten Krise der Luftfahrt und bestätigt, dass das Pilotenkorps in dieser insgesamt zu Verzicht bereit sein müsse. Doch seien es verbandsübergreifende Interessen gewesen, die zum Veto geführt hätten.