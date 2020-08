VC erzielt internen Kompromiss und will zügig mit Lufthansa verhandeln

Die Vereinigung Cockpit (VC) hat in einem internen Schreiben ihre im Lufthansa-Konzern beschäftigten Mitglieder informiert, dass sich Vorstand und Konzerntarifkommission auf das weitere Vorgehen in den Verhandlungen mit Lufthansa geeinigt hätten: "Am heutigen Abend haben wir es geschafft, insbesondere durch die konzentrierte und motivierte Mitarbeit aller beteiligten Gremien ein neues Paket zu finalisieren."

Nun sollen die Inhalte des neuen Pakets mit Lufthansa besprochen werden. Die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber sollten zeitnah abgeschlossen werden, bis dahin könne man keine Details veröffentlichen.