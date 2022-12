Mit USC steht eine neue deutsche Langstrecken-Airline am Start

In Deutschland geht ein neuer Langstrecken-Anbieter an den Start. Universal Sky Carrier will sich auf den Charter- und Cargo-Markt konzentrieren. Das ACMI-Start-Up hat sich sogar schon zwei Airbus A340 besorgt.