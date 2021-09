Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat ihre Corona-Slot-Ausnahmeregelung für bestimmte Flughäfen verlängert. Für den Winterflugplan 2021/2022 bleibt die Mindestnutzung an den Flughäfen New York (JFK) und La Guardia Airport (LGA) sowie am Washington National Airport (DCA) aufgehoben. Die Richtlinien für die Priorisierung von Flügen bleiben zudem an allen Iata-"Level 2"-Flughäfen in den USA geändert.