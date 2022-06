USA heben Testpflicht für Reisende aus dem Ausland auf

Die Corona-Virustestpflicht für Reisende in die USA wird aufgehoben. Die US-Luftverkehrsbranche hatte seit längerem gefordert, die Testpflicht aufzugeben. Die wirtschaftlichen Einbußen seien sehr groß.

Mit Mund-Nasen-Schutz stehen Reisende in der Warteschlange an der Luftsicherheitskontrolle (Denver/USA).

icpaz qmjdp tmndr uar drbd, wcnfldv bybf qxykzw Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Per Flugzeug in die USA einreisende Geschäftsleute und Touristen müssen künftig keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Diese Lockerung der Corona-Regeln verkündete das Weiße Haus am Freitag auf Twitter. Nach Angaben von US-Medien soll die Testpflicht an diesem Wochenende enden. Für ihre Abschaffung hatte sich unter anderem die Luftfahrtindustrie stark gemacht.

Nur mit negativem Ergebnis an Bord

Reisende mit Zielen in den USA mussten sich bislang am Tag vor ihrem internationalen Flug testen lassen und dürfen nur mit einem negativen Ergebnis an Bord. Die Testpflicht gilt unabhängig vom Impfstatus und sowohl für Ausländer als auch für Amerikaner. Ausgenommen sind Menschen, die frisch von Covid-19 genesen sind und ein Schreiben eines Arztes oder einer Gesundheitsbehörde vorweisen können.

Für Flüge innerhalb der USA gilt dagegen keine Testpflicht und nach einem Urteil eines Bundesgerichts auch keine Maskenpflicht mehr.

Die US-Reisebranche hatte dazu aufgerufen, die Testpflicht möglichst schnell zu beenden. In einem Schreiben von Fluggesellschaften, Flughäfen, Hotelketten sowie Vereinigungen und Unternehmen aus der Branche an den Corona-Viruskoordinator des Weißen Hauses hatte es im vergangenen Monat geheißen, die wirtschaftlichen Einbußen wegen der Maßnahme seien erheblich. Zudem wurde darauf verwiesen, dass es an den Landesgrenzen zu Kanada und Mexiko keine Testpflicht gibt.

Die US-Regierung und die Bundesstaaten hatte in den vergangenen Wochen nach und nach die Corona-Restriktionen gelockert. Allerdings stieg die Zahl der Infektionsfälle zuletzt wieder an. Im vergangenen Monat war in den USA die Schwelle von insgesamt einer Million Covid-19-Todesfälle überschritten worden. Noch immer sterben landesweit täglich rund 300 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus.