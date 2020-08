USA heben weltweite Reisewarnung auf

Die USA haben ihre weltweite Reisewarnung wieder aufgehoben, schreibt das "Deutschlandradio". Fortan werde es wieder länderspezifische Hinweise geben, teilte demnach das Außenministerium in Washington mit. Während sich die Lage in einigen Ländern verbessere, könne sie sich in anderen jederzeit wieder verschlechtern.